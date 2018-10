FUNDEPORTE acusa a Municipio de Quito de tomar decisiones "arbitrarias" y de negar derecho a la defensa (AUDIO)

Audio Octubre 03 - María Belén Molina



Vicepresidenta de organismo, María Belén Molina, aseguró tener 8.000 firmas de respaldo de ciudadanía para no reversión de comodato Desde el anterior año, la edil de Quito, Luisa Maldonado, pidió revertir el comodato a la Fundación para el Deporte (FUNDEPORTE), el Concejo Metropolitano debatirá este 4 de octubre el tema luego de indicar que no cumplió con el mantenimiento que debía realizar al parque, ubicado en el sector de Chillogallo. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, la vicepresidenta de FUNDEPORTE, María Belén Molina, lamentó que el Municipio de la capital haya tomado esta decisión, sin llevar a cabo el debido proceso. Acusó al Cabildo de negarles el derecho a la defensa y de tomar decisiones "arbitrarias".

Y es que Pablo Cevallos, asesor jurídico de la Alcaldía, informó que en el mes de marzo de se solicitó a la Fundación una serie de documentos para determinar la inversión y gastos en el mantenimiento que haya realizado esa entidad, pero no hubo respuesta al pedido. Sin embargo, Molina cuestionó si en realidad esa es una causa suficientemente válida para revertir un comodato, en el caso de que esto hubiera sido cierto debido a que, de su parte, siempre han estado en constantes conversaciones.

“Nos hemos reunido con el alcalde (Mauricio Rodas) y acordaron firmar un convenio interinstitucional en donde el Municipio pueda iniciar sus obras en el complejo de FUNDEPORTE mientras se hace una reforma del comodato. Eso nunca sucedió, estamos absolutamente seguros de que en el mes de marzo estábamos en conversaciones”, remarcó. A su criterio, esta es una resolución arbitraria debido a que no se les ha dado el derecho a la defensa.

Desde el Cabildo se ha dicho además, que según un informe de la Dirección de Bienes Municipales no se ha dado un buen mantenimiento a las áreas que FUNDEPORTE tiene a su cargo. Sin embargo, María Belén Molina explicó que la documentación que poseen y que les llegó el pasado 25 de septiembre, es la única información que conocen porque, previamente, no sabían sobre estas críticas.

“Dicen que se hizo, no sé si dos o una, inspección al predio. Pero cuando uno va a terminar un contrato con una persona, uno le dice que subsane las inconsistencias en tal tiempo, de lo contrario, se le terminará el contrato. A nosotros no se nos ha dado esa oportunidad, ni siquiera de responder si es que el mantenimiento era o no adecuado y qué sucedía en la Fundación”, cuestionó.

Según explicó, en ese momento Quito estaba en época de invierno y recordó que fue el mismo Mauricio Rodas quien dijo que fue el invierno más grande que ha sucedido en 40 años. “Me parece que para el Alcalde, en FUNDEPORTE no ha llovido”, reprochó. Además, detalló que, en ese tiempo, estaban pasando por momentos difíciles económicamente, por lo que tenían que decidir entre “pintar la casa o mandar a la escuela a los niños”.

“En este caso, para nosotros lo más importante era cumplir la función especial que mantenemos, que son USD$74.000 que nosotros invertimos en becas anuales para niñas, niños y adolescentes en todas las áreas deportivas. También damos unas becas completas de vivienda, educación y deporte para 28 niños que viven ahí”, señaló.

Reclamó que no se les haya preguntado antes de tomar una decisión tan importante. FUNDEPORTE ha dicho que, de revertirse el comodato, los socios activos retirarán sus aportes. “Nosotros como Fundación, junto con ‘El Cambio por el Cambio’, que también está en el predio, recibimos aportaciones de Produbanco, que son los mayores aportantes. Favorita, Marathon Sports y Liga Deportiva Universitaria de Quito, van a dejar de invertir”.

“La situación es muy grave. En este momento vemos que el Alcalde ha manifestado su intención de cerrar el parque por 6 meses para luego abrirlo, supuestamente, con una nueva infraestructura, que yo dudo que alcance a hacer, pero ¿qué va a pasar con los niños, con las escuelas? El Alcalde no ha tenido la delicadeza de socializar el tema en el sur de Quito, la gente está muy molesta”, lamentó.

Asimismo, Molina informó que cuentan con 8.000 firmas de apoyo para la no reversión del comodato de FUNDEPORTE porque la ciudadanía que reside en este sector se ha sentido “maltratada” por la administración municipal.

Son 370 niños, niñas y adolescentes que atiende la Fundación, directamente. Mientras que, su Cambio por el Cambio lo hace a 180. Indirectamente, explicó, a todos los menores y ciudadanos que quieren hacer deporte y que viven cerca de la zona. “Este fin de semana, con todo lo que ha pasado, hemos tenido 8.000 visitantes. Es una cosa que nunca nos ha pasado y más bien nos ha dado una fama por la que todo el mundo está yendo a ver cómo está FUNDEPORTE y se ha regresado contento porque ha sido maltratado por el Alcalde”.

María Belén Molina indicó además, que han tenido algunas asesorías jurídicas por las cuales se les ha sugerido que no acudan hasta el Concejo debido a que este caso será ganado en juicio porque lo que se está haciendo en su contra es ilegal. Sin embargo, irán hasta la Comisión de Propiedad Pública, a donde se les invitó la tarde de ayer para dialogar.

“Nosotros entendemos y estamos de acuerdo con que el sur de Quito se merece un parque cuya entrada sea gratuita. Nuestro fin son las personas, así que vamos a ir, vamos a entregar la información que se nos ha pedido, nuevamente, daremos nuestros puntos de vista y pediremos el inicio de un diálogo”, dijo.

Pero la Vicepresidenta de FUNDEPORTE advirtió que si no existe la misma apertura por parte del Cabildo, no descartan tomar acciones legales al respecto. “El complejo, la Fundación, los socios, los empleados y los niños nos quedaríamos en absoluta indefensión con el Municipio de Quito”.

“Para nosotros, lo más importante, es iniciar el diálogo, pero en el caso de que esto no se dé y que mañana el Concejo, arbitrariamente, apruebe una reversión de comodato, tenemos muchas acciones constitucionales como medidas cautelares, acciones de protección y además, acciones por daños y perjuicios”, finalizó. (JPM)

