Caso Mascarilla se investiga por presunta extralimitación en ejecución de un acto de servicio

Ayer, se negó pedido de defensa de familia Padilla de que se corrija supuesta intervención no legítima de abogado de implicado El abogado de la familia de Andrés Padilla, asesinado en la zona de Mascarilla en el mes de agosto, Iván Campaña, confirmó que el delito por el que se investiga el caso es por supuesta extralimitación en ejecución de un acto de servicio y no por ejecución extrajudicial como lo habían solicitado. Se refirió, además, a la más reciente audiencia, en la que no logró obtener su petición.