LA HORA (Santo Domingo) En Santo Domingo de los Tsáchilas no se han reportado secuestros, según autoridades

Padres de familia buscan proteger a sus hijos ante cualquier situación María del Carmen Ponce está en alerta ante lo que ha escuchado en redes sociales de presuntos intentos de secuestros a menores de edad, y no solo ella, toda su familia. Su hija, quien está en la escuela no quiere salir sola, sus padres la llevan y la recogen de la institución educativa, en la parte interna, por temor a alguna situación.

Así como ellos, son muchas las personas atemorizadas por estas novedades. Jorge Robles, jefe de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de Santo Domingo de los Tsáchilas, comenta que hay que tener en consideración que hasta el momento no se ha llegado a la consumación de secuestros y que pese a que en redes sociales se alarma de que se están robando a los menores, no se tiene conocimiento ni denuncias de esto.

Sobre el tema presentado en Alluriquín el fin de semana el pueblo se levantó al creer que dos sujetos querían llevarse niños. Robles expresa que unos 90 casos tienen de personas desaparecidas en lo que va del año, de los cuales ninguno ha sido secuestro y el 90% de estos casos ya han sido resueltos. Tienen unos tres casos que aún están en investigaciones.

Protección

Pese a que no se han dado casos de secuestro como tal en la provincia, nunca está de más la precaución puesto que el delito puede darse con muchos fines como el de explotación laboral, sexual u otros. Robles enfatiza que “los casos que tenemos en la provincia son de desaparecidos, no de secuestrados”, sin embargo hace un llamado a los padres de familia a tener un diálogo con sus hijos, un canal de comunicación directo para saber dónde están y con quién, explicarles los peligros y que no deben irse con extraños. Además, que si se ve a algún sospechoso o se sabe de algún presunto caso, comunicar inmediatamente al 911.

Steven Hidalgo es un adolescente, cree que los padres deben tener más atención cuando sus hijos van al colegio, los más grandes deben salir con precaución y los más pequeños deben esperar a sus padres.

Dalton Ordóñez por su parte, tiene 16 años, está en colegio pero tiene dos hermanas una de 7 y otra de 4 años de edad. Ellos han implementado una estrategia, tienen una clave y si él no las puede ir a ver, otro familiar debe darles la clave, así le enseñan a las pequeñas a no irse con extraños porque puede ser peligroso. Cuando él era pequeño iba solo a la escuela, dice que ahora es muy peligroso y que lo correcto es que los padres vayan por sus hijos a las instituciones educativas, especialmente por los más pequeños. (VG)

Ley

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 161.- Secuestro.- La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Sin embargo, existen más agravantes dependiendo de las circunstancias.

“No se han reportado casos pero lo más importante es enseñar autoprotección a los menores y tener un canal de diálogo directo con ellos”.

Jorge Robles

Jefe de la Dinapen