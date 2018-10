En visita a cárcel 4, Eduardo Franco Loor insiste en que Jorge Glas es perseguido político

Abogado de ex Vicepresidente exige que se desarrolle audiencia de casación Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente Jorge Glas, visitó a su defendido en la cárcel 4, al norte de Quito. Glas está cumpliendo una condena de 6 años por delito de asociación ilícita en el caso de Odebrecht. A su salida, el jurista insistió en la inocencia de Glas aduciendo que en el proceso aún no se han presentado pruebas suficientes para la condena.