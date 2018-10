Fiscal Pérez: Fausto Tamayo y Jorge Espinosa no tuvieron conocimiento de caso Balda "así como lo afirmó, en su testimonio, el cooperador"

Justificó no haber vinculado al ex Ministro del Interior, José Serrano, y recalcó: cadena de mando fue directa entre agentes, ex Secretario de Inteligencia y el ex Presidente Correa Paúl Pérez, fiscal General del Estado encargado, insistió en que la cadena de mando que se usó para el presunto secuestro del político ecuatoriano, Fernando Balda, en Colombia, fue directa entre los agentes, ex Secretario de Inteligencia, Pablo Romero, y el ex Presidente de la República, Rafael Correa. Acerca del dictamen abstentivo a favor de Fausto Tamayo y Jorge Espinosa, Pérez señaló que, los elementos de convicción establecieron que ellos no tuvieron conocimiento del asunto, "así como lo afirmó, en su testimonio, el cooperador".