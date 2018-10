Niegan acción de protección para que jueces de CNJ sean evaluados

Según demandantes, existió una motivación errónea En la Unidad Judicial Norte 2 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Guayaquil, la acción de protección presentada por los abogados Raúl Llerena y Marjorie Martínez para exigir la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fue negada. Según los juristas, existió una motivación errónea.

"La jueza ha considerado que el organismo al cual debemos acudir es la Corte Constitucional y todos sabemos que no hay Corte Constitucional y deja a los mandantes en total indefensión", indicó Llerena. Tras conocer la resolución, los demandantes presentaron el recurso de apelación para que alguna de las Salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas la analice.

Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) resolvió que el Consejo de la Judicatura encargado se abstenga de evaluar a los jueces de la CNJ, anunciada en el mes de agosto pasado. En aquella ocasión, el Presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, adelantó que varios jueces podrían ser cesados.

Estas versiones generaron el rechazo de la presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre. La magistrada señaló además, que la evaluación aún no ha iniciado “por tanto, al no conocer resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, pocos, muchos, todos o ninguno”.

Por este hecho, sumado a otros más controversiales al interior de la Judicatura, el titular del Consejo de Participación de Transición, Julio César Trujillo señaló: “Los actuales miembros del CJ transitorio no pueden evaluar a la Función Judicial, por ende, a la CNJ. Para seguridad del país les retiramos esta facultad, pero eso no quiere decir que el Consejo definitivo no podrá hacerlo, en cuanto lo designemos, lo hará cuando sea necesario”.

No obstante, el abogado Llerena presentó la acción de protección para que la evaluación a los magistrados continúe su cauce. “Dijimos sí en la consulta popular para que haya una evaluación y de ser el caso una sanción a los jueces que correizaron a la justicia del país”, reclamó el jurista.

Llerena también adelantó que como parte de la acción pidió que el juez en el que recaiga el caso dicte medidas cautelares para detener la decisión del Consejo de Participación Transitorio. (JPM)

