Gustavo Jalkh niega contratación "a dedo" en Complejo Judicial en Quito y acusa a Judicatura de crear confusiones "bañadas de mala fe" (AUDIO)

Audio Octubre 01 - Gustavo Jalkh I



Una cosa es auditar, otra calumniar o tener consignas para hacer daño o para justificar destituciones, añadió El ex Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, en declaraciones para Ecuadorinmediato, contestó a las acusaciones sobre un supuesto sobreprecio en la contratación del Complejo Judicial Norte, en la ciudad de Quito, durante su administración. Jalkh aclaró que la licitación siguió todos los pasos previstos en la ley, no fue a dedo y tampoco se produjo bajo una emergencia. Responsabilizó al Consejo de la Judicatura actual de calumniar y escandalizar y pidió que auditorías sean serias y no persecuciones.