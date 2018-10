Ministro Pablo Campana asegura que Refinería de Manabí es un proyecto que aún no sale adelante

Funcionario descartó otros proyectos como una ciudad inteligente en los terrenos del Aromo El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, afirmó que la Refinería de Manabí, hasta ahora, "es un proyecto que todavía no sale adelante ahora tenemos un arbitraje que demora aún más la situación, en los terrenos del Aromo". Recordó que se han entregado 19 cartas de intensión para invertir en el proyecto.

“Hemos tenido cartas de intención de inversión de alrededor de 19 compañías, 3 consorcios”. Recordó que el Ecuador está enfrentando un arbitraje de PDVSA por “unas pequeña inversiones” que ha relizado esta compañía en la Refinería del Pacífico y en el campo Sacha.

“Esperamos que se llegue a una solución con esta empresa ya que es un impedimento para abrir la licitación y que llegue la inversión este proyecto”. Asimismo se refirió al proyecto de construir una ciudad inteligente en los terrenos destinados para la Refinería de Manabí. “Yo creo que una ciudad inteligente se hace en ciudades o ubicaciones triple A, en un lugar donde realmente el cliente final pagaría lo que corresponde. Esto no se hace en un potrero, yo no veo que los terrenos del Aromo funcionen para esta idea”.

Campana insistió que en un terreno donde el Estado ha invertido más de US$ 1500 millones de dólares se lo debe trabajar para sacarlo adelante y no que vaya algún proyecto con subsidio, cuando se ha dotado de tuberías de agua potable. “Tal vez no se puede utilizar para la refinería pero se debe realizar un proyecto que tenga que ver con la industria”, finalizó. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato