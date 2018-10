"A finales de octubre esperamos saber si jueza Daniella Camacho llamará a juicio a Rafael Correa", según Felipe Rodríguez

Afirmó que se espera que jueza Daniella Camacho entregue su dictamen a este caso a finales de octubre El abogado de Fernando Balda, Felipe Rodríguez, se refirió a la decisión que tiene que tomar la jueza Daniella Camacho sobre si llamar o no al expresidente de la República, Rafael Correa, a juicio por el caso Balda. "Al finalizar la audiencia preparatoria de juicio en este caso, lo que todos pudimos notar es que jurídicamente lo que vimos fue una paliza.Esperamos un autollamamiento a juicio y no vemos la manera para que se dicte algo diferente. Esperamos que a finales del mes de Octubre se conozca la decisión".

“Esto lo digo porque, documentadamente, presentamos más de 200 evidencias que demostraban esta estructura criminal de estado”. Afirmó que la defensa de Rafael Correa “trató de desvirtuarlo por medio de un discurso político pero nada jurídico”.

“Lo cual además nos deja rastros claros, después de escuchar a la defensa del expresidente, porque han ganado los últimos 10 años. Lo habían ya que tenían al Consejo de la Judicatura a favor”. Afirmó que el trabajo de los abogados de Rafael Correa deja mucho que desear tras presentar sus argumentos de defensa.

“Esperamos un autollamamiento a juicio y no vemos la manera para que se dicte algo diferente. Fuimos contundentes junto con el Fiscal General del Estado que no solo demostró el secuestro de Fernando Balda sino que también cómo explicó que la SENAIN en los últimos 10 años trabajo, catalogándolo como la policía política”.

Recordó que se demostró que esta entidad tenía de prioridad de perseguir a detractores no del Gobierno o Alianza PAÍS, sino del expresidente Correa. “Había una policía dedicada a solo una persona”.

Mencionó que se espera la fecha para que se dé a conocer el dictamen de la jueza Daniella Camacho. “Lo que la jueza tiene que hacer es verificar las pruebas y testimonio entregados por nuestra parte y de la defensa”. Comentó que se esperaría que hasta finalizar del mes de octubre ya se tenga una decisión.

Rodríguez afirmó que la defensa de Rafael Correa no presentó una sola evidencia técnica, “solo presentaron elucubraciones. En realidad el trabajo que hizo esta defensa dejó mucho que desear y más que nada fueron ataques políticos siempre a la forma y no al fondo. Ellos se dedicaron a decir que todo era ilegal”.

“Por ejemplo, ellos trataron de sostener que la asistencia penal internacional que llegó desde Colombia donde consta ya la sentencia de los secuestradores y la que nos determina que definitivamente es un delito con sentencia. Nos trataron de decir que no funciona porque no se siguió la reglas de homologación de sentencia, si es que su argumento fuese real nosotros no tendrían asistencia internacional y se nos cae el caso pero lo que respondimos, y quedaron apabullados con eso, es que las normas de homologación de sentencias es para sentencias civiles pero nunca para materia penal”.

Rodríguez mencionó que inclusive pidió que se le sancione a la defensa ya que “abogados de 40 años de experiencia no pueden tratar de venir a confundir al juez o jueza del caso o simular que leyeron mal la norma. Si esos son los alegatos que presentaron, entonces Rafael Correa esta en serios problemas”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato