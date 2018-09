Incidentes entre asambleísta César Carrión y ciudadana durante conmemoración de 30-S (VIDEO)

Mujer colocó una imagen con rostros de Rafael Correa y Jorge Glas en lugar en donde murió Froilán Jiménez; legislador se acercó para quitarla y ella reclamó Un incidente se registró entre una ciudadana y el asambleísta de CREO, César Carrión, durante un acto conmemorativo por el 30-S, en Quito. En el sitio en el que murió el policía Froilán Jiménez, junto a la familia del fallecido, el exdirector del Hospital de la Policía se dio cita junto al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, para participar del acto. Sin embargo, una ciudadana colocó una bandera con los rostros del Expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas sobre la placa con el rostro del uniformado, momentos después, ésta fue retirada por el legislador. Policías tuvieron que intervenir para que hechos no trasciendan a mayores.

“¡Yo no me voy a ir porque no tienen derecho a atacarnos, nosotros venimos a favor de Correa, no venimos a pedirles nada. Mátenme si quieren, mátenme, aquí estoy, mátenme!”, gritó la mujer, mientras miembros policiales intentaban retirarla del lugar.

Momentos después, un ciudadano de la tercera edad arremetió contra quienes estaban apostados reclamando la colocación de la bandera. “¡Criminales, criminales, criminales!”, gritó. Pero quienes acompañaron a Carrión comenzaron a corear “fuera Correa fuera”. Los uniformados trataron de alejarlos del lugar, pero más simpatizantes de Correa llegaron al lugar y el ciudadano reiteró que se quedarán en el lugar y se quedarán tranquilos.

Incidente durante acto en memoria de Froilán Jiménez. Una mujer puso una bandera con los rostros de Rafael Correa y Jorge Glas sobre la placa con el rostro de Froilán. El Coronel Cesar Carrión la retiró. Vía @sugeyhajjar pic.twitter.com/o9RbvuK9hL — El Universo (@eluniversocom) 30 de septiembre de 2018

Durante la conmemoración del 30-S, Flor Granda, madre de Froilán Jiménez se acercó con una ofrenda floral, mientras que, Sandra Jiménez, su hermana, pidió conocer quién mató a Froilán durante el operativo de evacuación de Rafael Correa.

Tras el acto, Trujillo señaló que las autoridades que mantengan en la impunidad casos como el de la muerte de Froilán Jiménez, deberán ser cesados. “Eso corresponde al Consejo de la Judicatura, a los que son responsables de tanta impunidad en el país, deben ser cesados porque el Ecuador no puede continuar siendo esclavo de jueces que no cumplan con sus funciones”.

Fuentes: Twitter El Universo/Pública FM

Ecuadorinmediato.com