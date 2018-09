ATENCIÓN: Julio César Trujillo y Pablo Celi plantearían nueva consulta popular para impedir sanciones por sus acciones como transitorios

"Queremos proponer que las cosas que hemos hecho no puedan ser revisadas por quienes vayan a sustituirnos en el cargo", expresó el titular del CPCCS-T El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, se refirió a la posibilidad de plantear una reforma Constitucional por medio de una Consulta Popular, con la finalidad de que una vez que abandonen el cargo, sus actuaciones como autoridades transitorias no puedan ser revisadas por quienes los reemplacen. De la misma manera, señaló que las facultades que tiene el Consejo Transitorio muchas veces se ven limitadas; ya que, incluso quisiera cesar a los asambleístas.

Trujillo explicó que el Consejo de Participación Transitorio y el Contralor subrogante Pablo Celi han planteado como posibilidad el proponer una Consulta Popular para que las personas que los sucedan en sus cargos no puedan revisar sus acciones como transitorios: “Estamos pensando en proponer una reforma constitucional a través de una Consulta Popular, en la que se introduzcan muchas cosas, entre otras, que las cosas que hemos hecho no puedan ser revisadas por quienes vayan a sustituirnos en el cargo”.

De la misma manera, indicó que otra de las reformas que propondrían será la eliminación del CPCCS, ya que, en su opinión personal este organismo debería ser eliminado junto con otras instituciones en el país: “Personalmente creo que el Consejo del cual formo parte debe desaparecer, como debe desaparecer muchas instituciones innecesarias en el Ecuador. Todo eso constará en una propuesta que haremos, estamos recogiendo material, experiencias y sugerencias”.

El Presidente del Consejo de Participación también cuestionó el accionar de Correa mientras estuvo al frente del país y señaló que aunque él se jacta de haber introducido los derechos de la naturaleza en la Constitución del 2008, no los respetó: “Correa dijo que introdujo los derechos de la naturaleza en la Constitución, pero no los respetó y los tropelló torpemente, porque a más las cosas que hacía eran torpes, porque era un hombre sin mayor cultura. Me extraño que haya vivido cinco años en Europa y no entendió lo que es la democracia Europea”.

En este mismo contexto, indicó que el Exmandatario creía que podría seguir manejando el país a su antojo y no se esperó que el Presidente Moreno denuncie todos los actos de corrupción del Gobierno anterior: “Correa nunca pensó que Moreno era honrado, porque creía que era tan cómplice como él, pero, Moreno demostró que no había sido cómplice y al subir al poder se encontró con una vergüenza que era el Ecuador”.

Para concluir su intervención, Julio César Trujillo criticó fuertemente las denuncias de corrupción que han estallado en el interior de la Asamblea Nacional y manifestó que si estuviera en sus facultades destituir a los legisladores lo haría: “Desgraciadamente los legisladores están fuera de nuestra competencia, no podemos cesarlos. A ratos creo que querían acortarnos las alas o cortarnos el vuelo en algunos campos, porque me siento limitado en las facultades que tengo, especialmente ante las expectativas del pueblo ecuatoriano, no puedo hacer todo lo que el pueblo quiere y yo quisiera”.

(PF)

Fuente: Radio Democracia – Cuenta de Twitter Tere Menéndez - Ecuadorinmediato