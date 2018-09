"#30SYoEstuveAhí" se activa en redes sociales recordando sublevación policial de 30 de septiembre de 2010 (VIDEOS)

En distintas partes del país, ciudadanos realizarán varios actos en conmemoración de hechos Con un sinnúmero de fotografías, videos, audios y testimonios, se llenaron las redes sociales; en especial la plataforma de Twitter, junto con la frase "#30SYoEstuveAhí", recordando los 8 años de la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Simpatizantes y militantes de la Revolución Ciudadana, así como sus dirigentes, entre ellos el Expresidente de la República, Rafael Correa, recordó las conversaciones que mantenían algunos uniformados llamando a matarlo para que su violenta manifestación termine.

Correa, en ese entonces Presidente de Ecuador, fue retenido por varias horas en el Hospital de la Policía; salió en horas de la noche luego de un operativo de rescate militar en medio de una intensa balacera, que dejó varios heridos y fallecidos. Los policías se habían rebelado en rechazo a la aprobación de la Ley de Servicio Público.

“Que lo maten a Correa para que se acabe esto ya, maten a Correa y se acaba esta protesta. No descarten, el man no sale hoy. Mátenle, mátenle al Presidente, denle el vire, no queda otra, sino esto no para. Muerte, Correa muerte. Ahora es el momento, ahora es el momento, pero a ese ciudadano que se largue, deje de ser Presidente”, se escucha en uno de los videos publicados por el Exmandatario bajo el mensaje: “30S: en la descomposición que vive la Patria, ahora ellos pretenden ser las víctimas”.

30S: en la descomposición que vive la Patria, ahora ellos pretenden ser las víctimas.#30SYoEstuveAhí pic.twitter.com/ZvnJK7dciz — Rafael Correa (@MashiRafael) 30 de septiembre de 2018

Las asambleístas Gabriela Rivadeneira, Marcela Aguiñaga, entre otras dirigentes del movimiento, junto a fotografías del momento, recordaban cómo los policías recibieron a la ciudadanía que se apostó en las afueras del Hospital en donde permanecía Correa, con bombas lacrimógenas. “Lo ocurrido hace 8 años no fue ciencia ficción, fue real. Algunos no vivieron para contarlo, otros, somos sobrevivientes de la violencia e intento golpista”. También se hace mención a la rueda de prensa que dio, cuando era Vicepresidente, Lenín Moreno, rechazando los intentos golpistas y ratificando su lealtad a Correa.

Ciudadanos también subieron videos a las redes sociales, entre ellos, quienes forman parte del colectivo “Frente de Resistencia Ciudadana San Blas”, de Quito. “Aunque intenten decir que el 30-S fue un montaje, eso es mentira. Yo estuve aquí, defendiendo la democracia y a Rafael Correa y lo haré las veces que sean necesarias”, indicó uno de sus miembros.

¡Estamos desarmados! Con los brazos en alto y profundo amor a la Patria en el pecho enfrentaban miles de ciudadanos a las balas y bombas de la Policía Nacional, la respuesta fue represión sin límite. ¿Lo recuerdas? Cuéntanos tu historia #30SYoEstuveAhí pic.twitter.com/eEH9mVGEuN — Movimiento Revolución Ciudadana (@EcuadorRC) 29 de septiembre de 2018

El pueblo tiene memoria y recuerda que el 30S 2010 salió a las calles a defender a su Presidente. 8 años despues, el día que triunfó la democracia no puede convertirse en un pretexto más de persecución política. #30SYoEstuveAhíhttps://t.co/1NROwXUgxO — Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) 29 de septiembre de 2018

"Estamos extremadamente molestos por este intento de golpe que se ha producido el día de hoy (...) preferimos irnos a la casa antes que permitir que el Ecuador del pasado vuelva a imperar": Lenin Moreno (30 de septiembre de 2010).#30SYoEstuveAhíhttps://t.co/vnUn3sZ3bq — Periodismo en buseta (@relicheandres) 28 de septiembre de 2018

También existen varios testimonios, durante el programa “EnClave Política”, transmitido por Telesur, Jorge Cisneros dio su versión recordando los violentos hechos. Él fue impactado por 97 perdigones y logró sobrevivir. “Al principio tuvieron que hacerme varias intervenciones quirúrgicas, luego he pasado por una rehabilitación. Ahora algunos doctores me han analizado, pero el plomo en el cuerpo genera una contaminación y afecta un poco, entonces tengo que hacerme algunos tratamientos para tratar de expulsar este contaminante”.

Comentó además, que tuvo cinco entrevistas en medios de comunicación nacionales, pero que ninguna de ellas salió al aire. “Creo que porque no les gustó mi versión, no les gustó lo que yo tenía que decir, nunca salieron al aire, ni un pedacito. Me fueron a ver a mi oficina, fuimos al lugar de los hechos con las cámaras y demás, pero nada”.

Quienes estuvieron y están a favor del Exmandatario, así como quienes no lo apoyaron y cuestionaron los hechos, aduciendo un “montaje”, protagonizarán varios actos en distintas partes del país para conmemorar el 30-S. Por ejemplo, la Asociación de Víctimas del 30-S anunció que a las 10h00 realizarán una misa en la iglesia de San Francisco, en Quito.

A la misma hora, pero en la avenida Mariana de Jesús y Occidental, un grupo de ciudadanos se reunirá en el punto exacto en el que fue asesinado el comando del GIR, Froilán Jiménez. El uniformado fue alcanzado por una bala la noche del 30 de septiembre de 2010 mientras participaba en el operativo de evacuación del Expresidente.

En Imbabura, pintarán un “Mural Artístico 30S”, en Ibarra, frente al nuevo Edificio de la Judicatura. En Guayaquil, un sinnúmero de ciudadanos se darán cita, a las 18h00, en la Plaza San Francisco. Sin embargo, los eventos también los protagonizarán migrantes ecuatorianos radicados en diferentes partes del país, como en España o Italia.

Fuentes: Twitter – El Universo – Ecuadorinmediato.com - BBC

Fotos: El Telégrafo - Ecuavisa - Metro - Vistazo