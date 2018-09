EL TIEMPO (Azuay) "Se prohíbe absolutamente la precampaña electoral"

Directora de CNE Azuay sostiene que se hace seguimiento para detectar propaganda política anticipada

Esta semana, el Consejo Nacional Electoral aprobó en Azuay 38 organizaciones políticas. A escala nacional son 276 partidos y movimientos políticos.

Previo a su participación, las organizaciones tendrán que elegir o ratificar sus directivas y luego pasar al proceso de inscripción de listas.



Elsa González Moscoso, directora de la Delegación Electoral de Azuay, y su equipo técnico conformado por Catalina Vélez, directora de Organización Política, Dalia Clavijo, prosecretaria, y José Burneo, director de Procesos Electorales, accedieron a una entrevista para dar a conocer detalles del proceso electoral que se avecina.



En la provincia, ¿cuáles son las nuevas organizaciones?

Los movimientos que han calificado son nueve cantonales y un movimiento parroquial. Los movimientos calificados son: Movimiento Popular Democracia Libertad, del cantón Santa Isabel; el movimiento Alternativa Social independiente, del cantón Gualaceo; el movimiento Renace, del cantón Cuenca; movimiento Todos Unidos, de San Fernando; movimiento Incluyente Nueva Alternativa, de Ponce Enríquez; movimiento Así, de Santa Isabel; Guachapala Gana, de Guachapala; Todos Somos Pueblo, de Santa Isabel; y Alianza Ponceña Progresista, de Camilo Ponce Enríquez. Sumado a esto un movimiento parroquial que es Inclusión Ricaurtense, de Ricaurte. Es conveniente destacar que estas organizaciones políticas que ya se crearon deberían elegir a la directiva, o ratificar la que fue provisionalmente inscrita para luego irnos a las elecciones internas. Así se van a elegir a los precandidatos en las elecciones primarias, que deben cumplir todas las organizaciones, tanto movimientos como partidos políticos. De no cumplir con este requisito no podrán inscribir su candidatura, que empieza el 22 de noviembre y culmina el 21 de diciembre. Las primarias las pueden hacer desde hoy (27 de septiembre) hasta el 21 de diciembre.



Aunque aún no estamos en campaña electoral, hay quienes parecen que sí lo están...

El CNE ha reglamentado esta situación y obviamente está absolutamente prohibido por la ley hacer una precampaña electoral. Esta delegación, al igual que todas, hace seguimiento diario y hace un reporte semanal de cualquier indicio de este tipo de propagandas anticipadas.

¿Han detectado algo anormal?

Hasta ahora no tenemos candidatos oficiales, todavía no están inscritos. En el momento que ya lo hagan se podrá decir que tal persona hizo campaña y se podría tomar las medidas necesarias. Con esta disposición del CNE se notificó a las organizaciones políticas de la prohibición absoluta ante este tipo de actividad antes de lo previsto por el calendario electoral.



El patrocinio de conciertos o de cualquier otra actividad para atraer electores en esta época, ¿se controla?

En su momento ya se analizará y verificará por parte de la Dirección Nacional de Fiscalización y Control de Gasto Electoral. A ellos se los está informando semanalmente todas las situaciones de propaganda o todo lo que tenga que ver con la campaña electoral. Llevamos cerca de un mes recorriendo la provincia para poder evidenciar cierta publicidad que pueda existir que indique que hay una campaña anticipada. La ciudadanía también puede denunciar cualquier indicio que pueda ser rasgo de una campaña anticipada.



Están en proceso de depuración del padrón electoral., ¿detectaron inconsistencias?

Efectivamente, se ha venido trabajando en conjunto con el Registro Civil. Desde la matriz se venía trabajando ya hace varias semanas este tema. Hubo un conversatorio con la matriz el martes para ver las acciones que se han ido coordinando. Hay datos cercanos que todavía no son definitivos, aún no estamos en el cierre de padrón; sin embargo, con toda esta depuración se tiene ya datos de 13.200.000 electores, a escala nacional. El dato oficial se da a conocer una vez que tengamos el cierre del registro electoral, el 2 de noviembre. Recordamos que hasta el 12 de octubre hay plazo para hacer el cambio de domicilio. En el caso de las personas extranjeras deben estar residiendo en Ecuador legalmente por lo menos cinco años. Todos los años se habla de inconsistencias en el padrón, pero hasta ahora no se ha demostrado con documentos. Se habla mucho de los muertos votantes. En un padrón electoral fallecidos vamos a tener siempre. Tenemos el cierre electoral el 2 de noviembre y las elecciones el 24 de marzo. De noviembre a marzo seguramente fallecerá gente, evidentemente tendremos fallecidos en el padrón electoral.



¿Están preparados para las elecciones seccionales?

La delegación provincial del Azuay cuenta con un equipo técnico que lidera los procesos; lo hace de forma absolutamente eficiente, en los tiempos estipulados. Nosotros estamos preparados para asumir los retos contínuos.

En Azuay hay 221 recintos electorales. Hasta el proceso anterior trabajamos con 208 recintos.



¿Cuál es el siguiente paso en este proceso electoral?

Por el momento, lo que se establece en el cronograma para las elecciones del 2019 desde 17 de septiembre hasta el 28 del mismo mes, la Secretaría de la Delegación Provincial ha receptado las postulaciones de los candidatos para consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta el momento (27 de septiembre) únicamente se han recibido dos postulaciones, a nivel local. De ahí, la CNE sigue con la inscripción de candidaturas para el próximo proceso, que se daría ya el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Es un proceso difícil pero contamos con el personal que se incorporará ya en las próximas fechas para recibir la capacitación correspondiente y la Junta Provincial electoral es la que se integrará al día siguiente de la convocatoria de elecciones. Esta junta es la responsable de la inscripción de la candidatura con el apoyo del personal técnico de la delegación electoral.



Es importante mencionar que estamos precisamente con la campaña de cambios de domicilios; estamos en diferentes zonas de la ciudad y de la provincia. Hay 28 puntos fijos en Cuenca, en las instituciones públicas, en los GAD parroquiales, tres brigadas que van flotando por las diferentes parroquias rurales del cantón Cuenca; y también tenemos cinco brigadas que recorren los diferentes cantones de la provincia. Lo importante es que la gente haga este trámite. (I)



36

brigadas se encargan en Azuay del cambio de domicilio.

Electores. A escala nacional se anticipa que hay cerca de 13.200.000 votantes para las elecciones seccionales de 24 de marzo de 2019.

Movimientos. Se indica que en la provincia han calificado nueve movimientos cantonales nuevos y un movimiento parroquial.

Recintos. En Azuay, para estas elecciones hay 221 recintos electorales. Hasta el proceso anterior se trabajó con 208 recintos.



En el caso de los extranjeras deben estar residiendo en Ecuador legalmente por lo menos cinco años, para votar”.

Recordamos que hasta el 12 de octubre hay plazo para hacer el cambio de domicilio”.

Se habla mucho de los muertos votantes. En un padrón electoral fallecidos vamos a tener siempre”.

Todos los años se habla de inconsistencias en el padrón, pero no se ha demostrado con documentos”.

Elsa González Directora de CNE Azuay



38

organizaciones políticas se han registrado en Azuay.