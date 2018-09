Propuestas de reformas a LOC "van en la dirección equivocada", critica asambleísta Doris Soliz

A su criterio, evidencian "regresión de derechos, afectación a los creadores nacionales, debilitamiento de la institucionalidad y de la regulación y control en función del interés ciudadano" La asambleísta de Revolución Ciudadana, Doris Soliz, se mostró preocupada por las propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que, a su criterio, "van en la dirección equivocada". En un comunicado de prensa, la legisladora señaló que éstas evidencian "regresión de derechos, afectación a los creadores nacionales, debilitamiento de la institucionalidad y de la regulación y control en función del interés ciudadano".

Comenta, por ejemplo, que se elimina a la entidad reguladora como es la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), que ejercía una autoridad apegada a derecho, pero que fue satanizada por aplicar la ley a los poderosos medios privados nacionales. “Los ciudadanos quedaríamos indefensos y a la merced de trámites judiciales engorrosos y caros al no tener a esta institución que antes se encargaba de defender los derechos en el plano de la comunicación”.

También cuestiona la eliminación de la comunicación como servicio público, por lo que el sentido social de la comunicación se pierde y se abre el camino para regresar al pasado de la mercantilización de la comunicación. Critica la supresión de la figura de “linchamiento mediático” y asegura que, de esta forma, se deja expuestos a los ciudadanos a que se vulnere la honra y dignidad por parte de los medios masivos de comunicación.

Sus propuestas, indica, han sido el partir de una evaluación seria, técnica y objetiva de la aplicación de la ley escuchando a todos los actores y no solo al conjunto de presiones de los grandes medios y empresarios privados de la comunicación. Por lo que insiste en recoger las propuestas de los medios comunitarios, que deben ser fortalecidos, de los creativos nacionales y de toda la ciudadanía.

Además, avanzar y no retroceder en derechos, y partir del interés común de la sociedad y no solo del de pequeños grupos que se consideran los dueños de la libertad de expresión. La asambleísta mencionó que dichos criterios serán receptados y enviados, por escrito, a la Comisión de Derechos Colectivos, a fin de que, para el segundo debate, lleguen con una normativa que no signifique retrocesos para el país y para los ciudadanos. (JPM)

Mi postura frente a reformas a la Ley Orgánica de Comunicación LOC: AVANZAR y no retroceder en derechos! la libertad de expresión y buena comunicación es de todos-as! Invitamos a la ciudadanía a participar en el debate! Gracias a los medios comunitarios y creativos sus aportes! pic.twitter.com/fRjeraWupi — Doris Soliz Carrion (@dorissoliz) 29 de septiembre de 2018

Fuente: Twitter asambleísta Doris Soliz

