LA HORA (Santo Domingo) No hay nada ilegal en el alcantarillado

El plazo de entrega del proyecto ejecutado es de 720 días, contados desde el 1 de noviembre de 2017

“No existe nada ilegal, nosotros como Municipio cumplimos con todos los principios y normas establecidos en la ley de contratación pública en el proyecto de alcantarillado pluvial y sanitario de La Concordia, lo que se dice externamente, sobre alguna anormalidad, es bulla motivada por el calor preelectoral que vivimos”. Esto manifestó el alcalde de La Concordia, Walter Andrade ante lo manifestado por quienes integran la veeduría ciudadana al proyecto de alcantarillado de La Concordia, quienes según el Burgomaestre, están íntimamente vinculados a sectores políticos que aspiran captar la alcaldía de La Concordia en el próximo periodo.



“Los miembros de la veeduría nos solicitaron mediante un escrito revisar la fase precontractual del proyecto, luego se metieron a investigar otros temas, igual le dimos facilidades para que cumplan su trabajo y constaten absolutamente todo lo relacionado al proceso, pero como no encontraron nada ilegal, ahora hablan del anticipo que el Banco del Estado (BDE), dio al Consorcio; ¿qué tiene que ver en esto el Municipio?”, interrogó, Andrade.

Auditoría

Agregó que por su propia iniciativa, solicitó un examen a la Contraloría General del Estado, a cuyos auditores se les entregó todo el expediente del proceso, desde la calificación de ofertas, la adjudicación bajo el régimen especial y la suscripción del contrato, e incluso de lo que va en ejecución, el proyecto de alcantarillado.



“Recientemente se concluyó con la auditoría, ya hubo la lectura del borrador y no hay novedades porque todo se hizo de acuerdo a la ley, quienes cuestionan el proyecto de alcantarillado, o no viven acá o no quieren al cantón, esta obra emblemática es para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y todo lo actuado ha sido con transparencia”, afirmó, Walter Andrade.

Pedido

Por su parte la jefa de Compras Públicas del Municipio, Juana Loor, explicó que el proceso se hizo bajo régimen especial, porque así lo estipula la ley de contratación pública, pero solo con empresas públicas o sus subsidiarias. “La veeduría ciudadana nos solicitó hacer una revisión hasta la elaboración del contrato de alcantarillado y todo está en completo orden”, refirió la funcionaria.