Con plantón, extrabajadores de editorial Uminasa reclaman pago de liquidaciones

Empresa cerró en junio de 2018 Alrededor de 18 extrabajadores de la editorial Uminasa (revistas La Onda, El Agro, La Otra, Samborondón, Costa y Valles – incautadas por el Estado), se dieron cita en los exteriores de TC Televisión, en Guayaquil, para reclamar el pago de sus liquidaciones luego de que la empresa cerrara en junio de 2018.

“La empresa cerró el 8 de junio de este año, y hasta la fecha no hemos recibido nuestras liquidaciones. Nos dieron una carta en la que se comprometían a cancelarnos en 30 días, pero lamentablemente, no ha llegado ni un centavo de nuestras liquidaciones”, cuestionó Eugenia Espinosa, una de las excolaboradoras de la compañía.

Aseguran tener problemas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) porque muchos de sus compañeros no pueden retirar sus fondos de cesantía debido a que la empresa está impaga con el seguro social.

“No habíamos tomado estas medidas porque habíamos confiado en la palabra de la señora Martha Moncayo, gerente de Medios Públicos, pero ya nos cansamos y decidimos salir a manifestarnos. No nos habíamos unido a los otros medios incautados para no causar tantos inconvenientes a la señora Moncayo, pero no nos han cumplido”, lamentó Espinosa.

Los extrabajadores de Editorial Uminasa enviaron un oficio al presidente Lenín Moreno para informarle de su situación (el no pago de sus liquidaciones desde junio de 2018) y los direccionó con la gerente general de Medios Públicos, sin una respuesta favorable hasta ahora. pic.twitter.com/8UfinssgiM — Tere Menéndez (@TMT30) 28 de septiembre de 2018

Este reclamo se suma al realizado, en los últimos días, por los trabajadores de las radios incautadas: Superk-800, La Prensa, Carrusel y Radio El Telégrafo, quienes pidieron al Presidente de la República, Lenín Moreno, que intervenga, pues continúan con sus sueldos y cuotas del IESS impagas. Indicaron que han enviado sus solicitudes a través de un video además, a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña y al ministro del Trabajo, Raúl Ledesma. (JPM)

Fuentes: Twitter periodista Teresa Menéndez/El Universo – Ecuadorinmediato.com