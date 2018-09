Director ANT: "Nuestro objetivo no es sancionar ni castigar, nuestro objetivo es prevenir más accidentes de tránsito"

Para esto, informó que en las próximas semanas instalarán 1600 dispositivos para monitorear buses de transporte intra e interprovincial Álvaro Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se refirió a las nuevas acciones que implementará al frente de esta institución y señaló que entre ellas está el monitoreo y control constante de los buses de transporte intra e interprovincial con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito. Además, informó que utilizarán a la tecnología como una posible solución ante esta problemática; por lo cual, en las próximas semanas se habilitarán alrededor de 1600 dispositivos de control.

El funcionario destacó que su principal objetivo será reducir los accidentes de transito y que el transporte público sea seguro, para esto, buscarán adoptar políticas de prevención, en lugar de castigar a los conductores y cooperativas: “Nuestro objetivo no es sancionar ni castigar, nuestro objetivo es el monitoreo y la prevención, queremos adelantarnos a los accidentes y siniestros para evitar más víctimas en las vías del Ecuador”.

Para esto, explicó que en los próximos 35 días terminarán de instalar los kits de seguridad en los vehículos que no lo tienen, con lo cual podrán monitorear en tiempo real a estos automotores: “Tenemos 35 días para colocar los kits de seguridad en los vehículos que no lo tienen, son 1660 que no tenían este kit y habían algunos equipos desconectados y que no enviaban señal, pero estamos corrigiendo esto para que ningún vehículo de transporte inter e intraprovincial circule sin el kit activado”.

De la misma manera, informó que este kit es financiado por el Estado y ayudará a las cooperativas a mejorar su desempeño: “Es un proceso financiado por el Estado, al momento hemos conseguido los 1600 equipos para monitorear los autobuses. Además, queremos intervenir las cooperativas que no están en buen nivel, pero buscando el trabajo conjunto para mejorar su desempeño”.

Para concluir su intervención, Álvaro Guzmán Jaramillo, manifestó que también reforzarán el Seguro Para Accidentes de Tránsito (SPAT) con la finalidad de continuar con el acompañamiento a las víctimas de accidentes viales: “El SPAT está presente en todos los accidentes y da ayuda para las familias afectadas, es una herramienta fuerte y estamos trabajando para perfeccionarla”.

(PF)

Fuente: Sonorama