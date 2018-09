Luis Fernando Molina: "Con información desclasificada se demostró que existen contradicciones en caso Balda"

Con esto, jurista señala que jueza debería dictar sobreseimiento definitivo para Rafael Correa Luis Fernando Molina, abogado defensor de Expresidente Rafael Correa, se refirió a la audiencia que se desarrolló el día de ayer; en la cual, la defensa técnica del Exmandatario presentó 45 elementos de descargo para demostrar su inocencia en el Caso Balda. De la misma manera, informó que se encontraron varias contradicciones en las declaraciones y argumentos presentados en los casos: ‘Mameluco’, ‘Wilson’ y ‘Guayacán’; por lo cual, la jueza debería dictar sobreseimiento definitivo para su defendido.

El abogado indicó que existen varias contradicciones en las pruebas presentadas en esta audiencia, por ejemplo, se habría descubierto que en el caso ‘Mameluco’ habría contradicciones cronológicas: “Primero se dijo que Correa recibió información del caso ‘Mameluco’ en un sobre manila cerrado y el día de ayer en la defensa técnica confirmó que esto habría sido en abril del 2011 y la denuncia se hizo en octubre de 2011. Cronológicamente es imposible que se presente esta denuncia”.

En este mismo contexto, gracias a la información desclasificada a la cual se tuvo acceso, el jurista explicó que se evidenció contradicciones en las operaciones ‘Wilson’ y ‘Guayacán’: “Estas operaciones serían el móvil del secuestro de Fernando Balda, pero ayer, con la información desclasificada, se demostró que la operación Wilson tuvo su nacimiento el 09 de junio del año 2013, es decir, un año después del secuestro de Fernanda Balda y la operación Guayacán tuvo su origen en mayo del 2012, dos o tres meses antes del secuestro, con lo que se demuestra que no estuvieron vinculados con el secuestro”.

Por otra parte, al referirse a la visita que tuvo la asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, a la Cárcel 4 manifestó que ellas serán quienes aclaren esa situación, pero, de la misma manera, señalo que se debería aclarar la visita del Consejero Presidencial, Santiago Cuesta, a España para hablar con el abogado de uno de los procesados: “Creo que esas situaciones también deben transparentarse y deberán responder por las motivaciones que tuvieron para hacer estas visitas”.

Para concluir su intervención, Luis Fernando Molina señaló que posterior a los 45 elementos de descargo que entregaron la jueza debería dictar el sobreseimiento definitivo para Rafael Correa; ya que, no se ha demostrado ningún elemento de convicción que haga ver su participación en el secuestro de Fernando Balda: “Toda situación que se estableció por parte de la Fiscalía no se ha podido demostrar, con eso, se evidencia que el Expresidente no tenía la información sobre esa situación”.

(PF)

Fuente: Sonorama