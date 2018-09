LA HORA (Santo Domingo) Sigue el dilema tsáchila

Piden nuevas elecciones Algunos miembros del Tribunal Electoral Tsáchila, junto a un grupo dirigentes y comuneros siguen en desacuerdo con la posesión de Diana Aguavil como gobernadora.

Es así que la jornada de ayer se realizó un pronunciamiento en el que se estaría convocando a nuevas elecciones tsáchilas.

El anuncio lo hizo William Aguavil, presidente del Tribunal, quien habla de presuntas inconsistencias en las elecciones. Algunos dirigentes apoyan la moción y dicen que la nacionalidad no tiene gobernador ni gobernadora.

Dirigente

Sobre esto, Diana Aguavil, quien se encuentra desempeñando funciones relató que la figura del tribunal ya feneció el día de las elecciones y resultados, además que para esto que ellos proponen deberían estar presentes los siete presidentes. Diana explica que ella ya está haciendo algunas gestiones pero hay otras que no puede realizar porque no tiene el nombramiento que viene desde la Secretaría de Gestión de la Política. El miércoles habrían sido convocadas las dos partes , sin embargo la gobernadora no habría podido asistir, según dijo, porque se realizó la audiencia en el caso del asesinato de su padre, pero dijo que asistirá hoy.

Público

Adrián Granizo, delegado provincial de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, manifestó que lo que ellos han expresado es que se realizará una revisión jurídica del proceso y que su objetivo es conversar con ambas partes para sugerir soluciones y que se lleguen a acuerdos.

Dijo además que existen algunos requisitos para el registro de directivas o autoridades de las nacionalidades, pueblos, comunidades y otras formas de organizaciones indígenas, afroecuatorianas y que desde la nacionalidad Tsáchila ya se ha ingresado el pedido. Diana aún, legalmente no puede realizar convenios por ejemplo con GADs. Ella aspira a en los próximos días ya culminar este proceso. (VG)

Frase

“Lo que yo quiero es seguir trabajando por la Nacionalidad, hago un llamado a los hermanos tsáchilas para que nos unamos”. Diana Aguavil Gobernadora tsáchila

“En casos puntuales como los del interior de la nacionalidad Tsáchila, la Secretaría no interviene, no se involucra ni promueve”. Adrián Granizo Delegado provincial de la Secretaría de la Política