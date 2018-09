En Pichincha, millón y medio de predios están sin titularizar, según Prefecto Gustavo Baroja

Sectores urbano-marginales son los que presentan índices más altos de irregularidades territoriales, señaló Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, informó que en la provincia existe alrededor 60% de predios que no están regularizados. Ante la problemática, la Prefectura creó la Unidad de Legalización de Tierras desde el 2014 al 2018. "Creo que cerca de millón y medio de predios están sin titularizar y tienen que ver con el sector rural del país", indicó.

El Prefecto señaló que dentro de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial existe una disposición que los Municipios sean los encargados de regularizar y legalizar las tierras en su territorio. Sin embargo, la Prefectura ha tomado cartas en el asunto para facilitar a los ciudadanos o barrios los requisitos para iniciar con el proceso de legalización de tierras.

“Realizamos levantamientos topográficos, elaboración de planos de regularización de vías y lotes, levantamientos planimétricos, entre otros trámites que permiten encaminar a la legalización de tierras y barrios”, explicó Baroja

A través de este proceso se han podido entregar 1.070 títulos de propiedad que benefician alrededor de 4.280 personas.

Según Baroja, los sectores urbano-marginales son los que presentan el mayor índice de irregularidades territoriales. Sin embargo, señala que este problema no es motivo para que las personas de estos sectores sean excluidos de los servicios básicos.

“El hecho de que no estén plenamente legalizados no implica a que no tengan derecho a obras de infraestructura básica como es agua potable, alcantarillado, energía eléctrica”, añadió el Arq. Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción.

Asimismo, Durán manifestó que las políticas nacionales deben enfocarse en brindar una mejor calidad de vida a las zonas rurales del país para garantizar el Buen Vivir.

K.V

Fuente: Pichincha Universal – Ecuador Inmediato