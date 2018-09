Enrique Ayala Mora, "con una relación de amistad muy cercana", pidió a CNE-T "descorreizar" PSE, revela Silvia Salgado (AUDIO)

Audio Septiembre 27 - Silvia Salgado



Asambleísta convocó a consejera Diana Atamaint a "desligarse" de su relación cercana a Renovación Socialista, que impugnó directiva de Partido Socialista, y actúe apegada a la ley Todo comenzó con la impugnación presentada por Renovación Socialista a la directiva del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), en donde mencionan a Silvia Salgado, Rafael Quintero, Fabián Solano, Patricio Zambrano y Ronald Verdesoto. Tras esta acción, el Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T) resolvió no inscribirla y conformar una comisión para resolver el conflicto. Posteriormente, el organismo negó la validez de la directiva por presuntas violaciones legales. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, la asambleísta Silvia Salgado reveló que Enrique Ayala Mora, "con una relación de amistad muy cercana", pidió al CNE-T que "descorreice" al PSE. Asimismo, conocieron que fue en el despacho de la consejera Diana Atamaint en donde se redactó la resolución en contra de dicha agrupación, por lo que la convocó a que se "desligue" de su relación cercana a Renovación Socialista y actúe apegada a la ley.

En primera instancia, la legisladora precisó que, en los últimos 10 años no ha estado en la directiva del partido, siendo mencionada por Renovación Socialista sin fundamento. Sin embargo, aseguró que ha tenido una vocería pública del PSE en su calidad como asambleísta y como parlamentaria Andina. Esto le ha permitido conocer de cerca los logros que ha tenido la organización, especialmente, en acrecentar una militancia en las provincias y tener una estructura.

“En las anteriores elecciones, inclusive, tuvimos resultados importantes. Cerca de 16 alcaldías, más de 100 Juntas Parroquiales, concejalías y demás cargos que hemos tenido algunos compañeros, que han sido de elección popular. Por lo tanto, es un partido vivo, una organización que, en el escenario político anterior y actual, tiene un espacio que la ciudadanía ha visto para la participación, especialmente, a nivel electoral”, indicó.

Según detalló Salgado, la candidatura de Ronald Verdesoto en el PSE fue promovido por los jóvenes de la organización, siendo respaldada por la mayoría de las estructuras del partido, lo cual le permitió ser electo como Presidente en el Congreso anterior. Este acto, dijo, tuvo la participación y veeduría del Consejo Nacional Electoral (ahora cesado) y con un informe correctamente avalado.

“Ese es el antecedente que nos admira cuando un CNE-T, entiendo yo, a petición de sectores que dejaron de tener una militancia activa desde hace 6, 8 años y que participaron, inclusive, por otras organizaciones políticas; dicen que habrían impugnado la directiva. Nosotros tenemos mecanismos internos y un estatuto, pero que jamás fueron utilizados por estas personas. No participaron en elecciones y no pidieron participación”, resaltó.

A criterio de la legisladora, aprovechan de una situación y organismo transitorio, en el cual se encuentran “personajes cercanos” a Renovación Socialista, por lo que la resolución del CNE-T está fuera de su competencia interviniendo en el PSE y pretendiendo decidir la línea política de la agrupación. “Toman decisiones, inclusive, de utilizar fondos partidarios, de cambiar los estatutos y se atribuyen el nombramiento de una comisión para nombrar una directiva”.

“Creo que este es un precedente ilegal, inconstitucional y nefasto para la democracia del país, que está fundamentada, justamente, en un sistema de partidos en donde su democracia interna tiene que ser garantizada y la decisión política tiene que ser respetada. No podemos entender que un CNE, que tiene otras competencias –organismo técnico de procesos electorales- actúe de esta manera. Esto es admirable y sucede en un país en donde la fase de transitoriedad que se vive hace que estemos en una indefensión total”, criticó.

Salgado justificó esta afirmación aseverando que podrían acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) o a la Corte Constitucional (CC) para defender sus derechos, pero recordó que el primer organismo está incompleto y el segundo está en “vacancia constitucional”, tras el cese resuelto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

“¿A quién acudimos? Esto, que hemos hecho público y que hemos puesto al debate, no como algo nuestro, sino como antecedente de lo que vive el país, ha hecho que, en los últimos días, este organismo suspenda la resolución. Esto sigue siendo grave porque suspender una resolución porque, primero se echa para atrás, lo que evidencia que hay un reconocimiento de la ilegalidad. Segundo, nos deja en una suspensión a puertas de una participación electoral”, lamentó.

Según la legisladora, el PSE ya conocía de esta resolución antes de que el CNE-T la tome. Tenían, incluso, el documento borrador de esta y además, el audio del pedido que hizo Enrique Ayala Mora, ante el Pleno del Consejo, quien, “con una relación de amistad muy cercana”, había solicitado “descorreizar” al Partido Socialista.

“Él pide al CNE fundamentado en temas que son de carácter interno, de decisiones políticas internas y en donde un funcionario del organismo electoral advirtió sobre la falta de competencia. El doctor Ayala reclama al CNE y le reta a este funcionario a que diga que sí tiene competencia, yéndose en contra del criterio jurídico que recibe el Consejo. Estaríamos ante un posible prevaricato, tráfico de influencias e intereses particulares”, cuestionó.

Por lo que mostró su preocupación ante el hecho de que miembros del CNE-T, que aspiran a ser definitivos algunos de ellos, no actúen con transparencia. La conclusión de todos estos actos, desde el punto de vista de la parlamentaria, es empezar dudando de un proceso electoral que se avecina, así como de la imparcialidad de la cual deberían estar revestidos los integrantes de este organismo.

“En ese sentido, hemos hecho una denuncia ante la opinión pública porque no tenemos las garantías, en este momento, de organismos que defiendan los derechos humanos porque están, o en vacancia o incompletos. Esto es muy grave para el país, seguimos intentando que este organismo revea y registre a la directiva del PSE. Sin embargo, es lastimoso que proliferen otro tipo de agrupaciones frente a un partido, que tiene una trayectoria histórica en el país”, reprochó.

Silvia Salgado reveló además, que dan cuenta de la intervención de Ayala Mora en el Pleno del CNE-T porque además, se les informó que fue en el despacho de la consejera Diana Atamaint en donde se redactaba la resolución en contra del PSE. “Hasta ese momento, nosotros presumimos que era, simplemente, una elucubración porque asegurábamos que no hay argumento legal, pero cuando se da el pedido del doctor Ayala y de otro grupo y cuando se concreta la resolución damos cuenta de que lo que nos advirtieron era cierto”.

“Incluso teníamos los puntos de la resolución, que coincidían con la resolución. Por eso es que decimos que es la consejera Atamaint la que podría entrar en un conflicto de intereses por una relación, que no es de ahora, sino que siempre ha existido, con el PSE y los dirigentes, además de cuando era docente de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), cuando el doctor Ayala Mora era su rector”, relató.

Este es un antecedente que le preocupa a Salgado porque no es un tema personal, aclaró; pero sí hacer público el hecho de que, cuando una persona ocupa una representación pública de ese nivel, aunque sea designada de forma transitoria, debería guardar la imparcialidad del caso. “No solamente está representando al grupo que la promovió, que todos sabemos que es Renovación Socialista, justamente que coincide con la organización que impugnó la directiva del PSE”.

“Si se observa quién propone la candidatura de Diana Atamaint al CNE definitivo se puede ver que es Renovación Socialista y son ellos mismos los que hacen esta impugnación. Entonces, nosotros quisiéramos que con una decisión de transparencia y apegada a la ley se desvirtúe. La señora Atamaint tiene la oportunidad de hacerlo. Esto no lo damos por hecho, pero estamos presumiendo por los resultados y por esta resolución”, explicó.

En este marco, convocó a la Consejera encargada a que dé una demostración de transparencia al país y desligue su relación cercana a Renovación Socialista y actúe apegada a la ley. Tras eso, Salgado reiteró que no tienen por qué cuestionar nada porque será Atamaint la que decidirá quienes la nombran o la postulan. “Yo creo que ella aún tiene tiempo, al menos, en su pretensión de querer a ser parte del CNE definitivo”.

“Pero sí es cuestionable y la propia ley lo establece y es que, cuando uno está en esas funciones no puede optar por una reelección sin antes poner la renuncia. Sin embargo, al momento, en el país no sabemos si es que la ley rige o qué mandato rige. Entonces, estamos en esa dificultad que, ojalá, sea superada como país”, dijo.

Como esta resolución no es legal, añadió, existe incertidumbre con respecto a la participación de la agrupación política en las próximas elecciones. Sin embargo, resaltó que, en los estatutos del PSE, se establece el reconocimiento de las directivas a nivel de cada uno de los territorios. “Aquí, incluso, acaban de advertirnos, a través de las redes, porque primero vamos hilando lo que sale en el blog de Renovación Socialista y luego el CNE-T toma las decisiones”.

“Lo que dice una dirigente que participó como candidata por Unidad Popular (UP) y que ahora dice que representa a Renovación Socialista, es que de persistir esta situación, serán las directivas provinciales las que decidan sobre el tema electoral. Eso dijo en las redes, pero luego, en el documento de suspensión, el CNE-T lo incluyó. Pero aquí no se trata de que los directivos son los primeros en decidir, sino las bases y sus derechos políticos para participar. Además, el PSE ha tenido esa forma de decidir las cosas, nunca ha sido la directiva nacional la que ha resuelto”, indicó.

A pesar de aquello, para Salgado, esta situación sí afecta porque ya se ha “corrido la voz” de que el Partido Socialista no podrá participar en las seccionales, por lo que muchos militantes y dirigentes están en una incertidumbre total. También se estipuló la suspensión de los fondos partidarios, pero el pedido y la vigilancia que se hará es que ese dinero no sea utilizado por CNE-T, como lo establece la resolución.

“Por eso hemos resuelto pedirle a la Contraloría General del Estado que presente y haga públicas todas las auditorías que ha hecho al PSE porque puede argumentarse eso o cualquier circunstancia de esas, en nuestra contra. Hay un examen de la CGE hecho recientemente, pero si es que hay que hacerlo en el último año, también estamos dispuestos porque se ha dicho que el Partido ha manejado alrededor de USD $4 millones de dólares en los últimos 10 años. Estos recursos se entregan cada año, estamos hablando entre USD $300.000 y USD $400.000 dólares anuales, hemos participado en 6 campañas electorales repartidos en 24 provincias”, detalló.

Otra de las preocupaciones, dijo, es que se trate de impedir la participación de un movimiento de izquierda en una coyuntura política tan complicada. “Ojalá esto no sea concertado y no haya otros intereses de por medio. Por eso estamos empeñados en ir hasta las últimas consecuencias. No dejaremos que se cometan arbitrariedades, no lo vamos a permitir. Utilizaremos todos los mecanismos que estén a nuestro alcance en el país y fuera del país”.

“En mi calidad de asambleísta, estoy haciendo una petición de información a este organismo (CNE-T), intentaré una comparecencia a la Comisión de Fiscalización y, obviamente, estaremos recurriendo también a la propia Fiscalía para dejar sentado, por ejemplo, el hecho de intervenir los recursos porque se podría estar configurando un presunto peculado”, señaló.

También se están preparando para comunicarse con la Organización de Estados Americanos (OEA) toda vez que éste organismo tiene una participación en los procesos electorales y serán convocados como Misión de Observación. “En esas circunstancias estamos armando ya toda una documentación. Realmente, esta suspensión hace que la resolución no quede en firme, pero al mismo tiempo nos deja en una inestabilidad que equivale a una violación de los derechos”.

“Vamos a esperar esta semana para poder tener una respuesta de parte del CNE-T. Hemos pedido que se nos comunique qué significa la suspensión y por cuánto tiempo. Es una indefensión total, no sabemos plazos o con base a qué argumentos y eso es grave porque no podemos esperar siempre. Este organismo tiene que resolver, incluso, en las circunstancias que fuera para nosotros también dar respuestas”, concluyó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com