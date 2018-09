"Señor Granda no mienta", responde Sofía Espín y añade: "¡Decir que burlé controles es una farsa!"

"No ingresé en paracaídas ni como fantasma, entré como una ciudadana común, me pidieron cédula, me pusieron sello en la muñeca", explicó La asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, reaccionó ante la información revelada por el Ministro de Justicia (e), Paúl Granda, de que "no se registró ni fue autorizada para ingresar al CRS Femenino" para visitar a la ex agente de inteligencia Diana Falcón, vinculada al caso de presunto secuestro a Fernando Balda. Espín dijo: "Señor Granda no mienta" y recalcó que cuando ingresó al lugar le pidieron la cédula y le pusieron un sello en la muñeca.