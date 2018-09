Ningún juez ha ordenado devolución de bienes a Isaías, aclara INMOBILIAR, que prepara acción de protección (AUDIO)

Audio Septiembre 27 - Ronald Baidal



Isaías tienen 90 días para iniciar una acción principal, de no hacerlo, medida concedida quedará sin efecto y se podrán rematar propiedades Ronald Baidal, coordinador general de Asesoría Jurídica de INMOBILIAR, aclaró que ningún juez ha ordenado la devolución restitución de las propiedades incautadas a los hermanos Isaías. Por el contrario, detalló que la justicia ha otorgado 90 días hábiles para iniciar una acción principal, de no hacerlo, la medida cautelar quedaría sin efecto y los bienes podrían ser subastados o rematados.

Baidal recordó que los hermanos Isaías obtuvieron, en el año 2016, un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que establece la obligación del Estado ecuatoriano de conceder un recurso eficaz para los accionantes.

“Ellos (Isaías) presentaron ciertos reclamos ante el Banco Central, en su momento, que fueron atendidos y fueron negados”, mencionó.

Posteriormente, en el mes de julio de este año, los Isaías presentaron una petición de medidas cautelares autónomas en contra de los remates que se encontraba haciendo INMOBILIAR.

“El juez de la Niñez y Adolescencia, Jhonny Lituma, toma conocimiento del proceso, les concede, en primera instancia, las medidas cautelares, alegando que estas tenían que mantenerse hasta que se resuelva el fondo”, relató.

Después, se convoca una nueva audiencia, en donde INMOBILIAR y la Procuraduría General del Estado mostraron sus argumentos basado en que consideraban improcedente la medida.

“Y el juez, en una medida salomónica, reconoce que es verdad que una medida cautelar no puede ser infinitum y les establece un plazo fatal de 90 días hábiles. Les dice: si usted, en 90 días hábiles no inician una acción principal, esta medida cautelar queda sin efecto y el juez también reconoce, en su fallo inicial, que todo lo que se ha vendido por parte del Estado ecuatoriano ya no puede ser reclamado por los hermanos en esta medida cautelar”, acotó.

Aproximadamente el 18 de agosto fueron notificadas las partes con la resolución judicial, que fue apelada, posteriormente, ante la Sala de la Corte Provincial del Guayas.

“El viernes de la semana anterior, se da inicio a la audiencia de apelación. Cabe recalcar que a esta resolución no solo apeló INMOBILIAR y la Procuraduría, los propios Isaías apelaron la decisión del juez por no estar conformes con que se les haya impuesto un plazo, presentaron una apelación demandando el hecho de que esta medida debería ser más permanente”, sostuvo.

Una vez que se escucharon los argumentos de INMOBILIAR, la Procuraduría General del Estado, del Banco Central y de los Isaías, la Sala reconfirmó lo actuaron por el juez de primera instancia.

“Tienen 90 días de esta medida cautelar. Situación que la analizamos a la presente fecha, ya han trascurrido 35 a 40 días del plazo”, sostuvo.

Los argumentos que esgrimió INMOBILIAR es la “exagerada” interpretación que se dio a la resolución.

“El juez termina reconociendo que esto es, simplemente, un primer paso para que ellos puedan dar inicio a un proceso ordinario”, acotó.

Desde INMOBILIAR se está analizando interponer una acción extraordinaria de protección.

“Todavía tenemos un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, estamos esperando que se quede en firme esta decisión, vamos a pedir una aclaración en ciertos puntos que ha habido de esta sentencia que emite la Sala”, dijo

“No hemos tenido un acercamiento en ese sentido”, expresó Baidal sobre una eventual solicitud de revocatoria de los jueces.

Ronald Baidal aclaró que este fallo no significa una devolución de los bienes a los ex banqueros.

“Situación que no es cierta, tienen que iniciar un proceso ordinario y legal en contra del Estado ecuatoriano, en contra de la entidad que ellos suponen ha perjudicado sus derechos para que puedan reivindicar lo que ellos creen han sido perjudicados”, acotó.

Baidal insistió en que la resolución ha estipulado que no se vendan los bienes por 90 días.

“En ningún momento el juez, ni de primera instancia ni la Sala, han ordenado restitución alguna, eso tiene que tenerlo claro la ciudadanía”, agregó.

Después de estos 90 días, si es que los Isaías no inician una acción judicial, “el mismo juez ha ordenado que la medida cautelar queda sin efecto” con lo que los bienes podrán ser subastados o rematados.

Ecuadorinmediato

(PAY)