Asambleísta Sofía Espín "burló" controles para visitar a Diana Falcón, informa Ministro de Justicia

Directora de CRS Femenino será removida por no haber exigido cumplimiento de protocolos de visitas El ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (e), Paúl Granda, informó que, tras la información recabada, se puede establecer que la asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, "no se registró ni fue autorizada para ingresar al CRS Femenino" para visitar a la ex agente de inteligencia Diana Falcón, vinculada al caso de presunto secuestro a Fernando Balda.