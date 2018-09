80% de denuncias de irregularidades en unidades educativas han sido atendidas, según viceministro Christian González (AUDIO)

Audio Septiembre 26 - Christian González



"Mayor cantidad de quejas de padres de familia han sido en establecimientos privados", precisó Largas filas para conseguir cupos o comprar útiles escolares y uniformes y, pese a los controles anunciados y las sanciones conocidas, varios ciudadanos denunciaron que escuelas y colegios particulares incrementaron su pensión sin justificación, o muchos establecimientos fiscales obligaron a los padres de familia a comprar determinados libros y en locales específicos en los días previos al inicio de clases en el régimen Sierra – Amazonía 2018 -2019. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el viceministro de Gestión Educativa, Christian González, aseguró que el Ministerio de Educación ha atendido oportunamente las denuncias, siendo un 80% de ellas solucionadas. Asimismo, indicó que la mayor cantidad de quejas se han registrado en establecimientos privados.

“Hemos venido trabajando, desde el mes de julio, una vez que se terminó el año anterior con cada una de las unidades educativas, viendo cómo se va a mejorar este nuevo año. Es así que hemos podido analizar casos de incrementos de pensiones haciéndolo de manera adecuada y oportuna y, sobre todo, dándolo a conocer de forma posterior”, comentó.

Indicó que, previo al inicio de clases, se dio a conocer, mediante sus plataformas web, los costos de las matrículas, pensiones y lista de útiles. Éste último tema, detalló, ya había sido abordado con las autoridades de las diferentes instituciones para que tomen en cuenta que no debe ser tan abundante, como en años anteriores, y manejado de mejor forma.

“Es verdad que este año, como en loa anteriores, se ha venido manejando con ciertas dudas y, sobre todo, con ciertas quejas de algunos padres de familia. Hay que reconocer que la mayor cantidad de quejas ha sido en unidades educativas privadas. Si bien con ellas se ha logrado chequear cómo ha ido incrementando el tema de los costos, también deben justificar si amerita o no estos aumentos”, señaló.

Mencionó que el Ministerio de Educación regula varios temas, entre ellos, el de matrículas y sus costos, estableciendo el alza del 0% al 10%. En el rango entre el 5% y 8% se encuentran más las unidades educativas fiscomisionales y ciertas unidades privadas, que han sido pocas. Mientras que, en el rango del 10%, se habla de alrededor de 800 establecimientos, que han hecho esfuerzos para mejorar infraestructura.

“Ellos tienen que justificar que, efectivamente, amerita un incremento como tal. A nivel de las 7.000 unidades que han iniciado clases en este régimen Sierra, menos del 10% son las que están en este rango del 10% de incremento. De las 7.000, el 75% son fiscales, en las cuales, todo el tema de útiles escolares y uniformes no tiene un costo. Mientras que, en los privados, se manejan de acuerdo a la necesidad de la malla curricular que tienen”, explicó.

Admitió, en este marco, que han existido algunas quejas en ciertos establecimientos en los cuales han pedido “colaboraciones”, mismas que están prohibidas, por lo cual el Ministerio ha enviado un equipo para que haga las validaciones correspondientes revisando que los costos estén publicados, útiles y uniformes, para que no se esté redireccionando a que la compra se realice en un lugar específico.

“Además, las unidades tienen prohibido vender, dentro del mismo establecimiento, los uniformes y, sobre todo, estar generando propaganda. En cuanto al transporte, no lo podían ejercer ellos directamente, es por eso que sacamos una regulación un mes antes de clases en donde se les dio a conocer que este proceso ya se lo vino manejando una vez terminado el año anterior”, expresó.

En este marco, el Viceministro ratificó que todas las denuncias que han llegado hasta esta dependencia, han sido atendidas oportunamente mediante un equipo enviado a cada establecimiento para revisar el cumplimiento de las normas emitidas. Prácticamente, el 80% de las denuncias que han tenido, dijo, ya han sido atendidas, mientras que, el otro porcentaje se está analizando, en unidades privadas, por qué han existido manejos irregulares en tema de uniformes, costos y por qué no se han publicado.

Explicó que las sanciones varían, tanto para las instituciones públicas, como para las privadas. “En las públicas, si vemos que no han cumplido o no han acatado cada una de las resoluciones, puede haber, desde un llamado de atención leve hasta la separación o un proceso de sumario administrativo para la separación del/la rector/a o la autoridad que no ha seguido estos procesos”.

“En el caso de unidades privadas vienen sanciones de diferente índole, desde lo más leve como llamados de atención, pero posteriormente, indicando al organismo como esté conformado la institución (comités u organizaciones), se les hace un fuerte llamado de atención. Si durante todo el trayecto no se van ajustando ni justificando estos cambios que van generando, el próximo año pueden tener sanciones más sentadas, por ejemplo, en ningún incremento posterior y, sobre todo, en nuevas mejoras a la institución, que serán más reguladas por el Ministerio”, señaló.

En Riobamba hubo un caso en particular en el cual se viralizó un video en donde se observaba a una gran cantidad de padres de familia durmiendo en las afueras de un establecimiento a la espera de un cupo. Según el Viceministro de Gestión Educativa, un equipo de la zona 3 se acercó a verificar lo que sucedía y, posteriormente, pudieron generar una circular en la cual se avisaba a toda la ciudadanía que no era necesario acercarse, ni dormir en la calle para obtener un cupo.

“Teníamos horarios de atención desde las 07h00 hasta las 19h00, pero además, era más organizado porque manejábamos por el noveno dígito de la cédula, con lo cual ya podían acercarse los días lunes o martes, de forma más ordenada, pero sobre todo, se atendía a todos. Es así que incrementamos la atención hasta el día sábado. Sí había ciertos comentarios de personas que querían asistir en la noche y que se tienen que quedar a dormir, pero se les indicaba que no era verdad, que toda la gente iba a ser atendida”, recalcó.

Insistió en que el Ministerio de Educación, en cumplimiento de la ley, brinda este servicio a todos los estudiantes como tal, de diferentes edades y tanto a nacionales como a extranjeros. “Para tener un dato podemos decir que, si bien hemos generado más de 150.000 nuevos registros para este año, de esos, 7.000 son extranjeros, de los cuales alrededor de 5.000 son venezolanos”, explicó, haciendo referencia a denuncias sobre cupos para ciudadanos de otras nacionalidades y no para ecuatorianos.

“Debemos recordar que muchos padres de familia, tratando de cambiar a sus hijos, que han estado en colegios pequeños y cercanos, han buscado, tal vez, estar en colegios emblemáticos y sí ha existido novedades como las que se dieron a conocer hace unos 15 días por parte del Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito en cuanto a la asignación irregular de cupos”, explicó.

En este sentido, el Viceministro ratificó que la educación se brinda para todos, por lo que no es justificable que se diga que “se sacan a los unos y se ponen a los otros”, ni nacionales ni extranjeros. “Nuestra obligatoriedad es brindar este servicio y derecho para todos”.

Asimismo, desde la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) se denunció haber encontrado “apilados” muchos libros que se destinaban a los estudiantes en los cantones Mejía y Rumiñahui. Ante estas quejas, Christian González detalló que la cartera de Estado maneja nueve zonas y 140 distritos, por lo que empiezan a tratar, no solo el tema de textos, sino también de uniformes, haciendo una distribución paulatina en la cual van generando, por tallas y dependiendo de los niveles, lo que se va a entregar en cada una de las bodegas del distrito.

“Se acompaña esa distribución en la bodega para que, posteriormente, se entreguen en cada unidad educativa. Conocimos del tema y nos preocupó, por los que nos acercamos a verificar qué estaba pasando y que no vuelva a repetirse como en años anteriores, en los cuales había muchos textos que no se habían utilizado, sino más bien que todos lo sean. Por eso lanzamos esta campaña de reutilización de textos, que todos manejen una misma malla curricular y, sobre todo, viendo que se cumpla con la obligatoriedad de entregar a cada uno de los estudiantes los libros los primeros días de clases”, indicó.

Tras la clasificación de los textos en las bodegas, dijo, éstos son entregados y las personas van manteniendo cierto número de libros para zonas más lejanas para cerrar con las más cercanas. “Recordemos, por ejemplo, en la Amazonía, hay unidades un poco más lejos y en donde es más complicado entregar el material. Es decir, hay que ver cuál es el servicio que se presta. Recordemos que no solo brindamos el servicio con el tema de libros, sino con uniformes y alimentación escolar, que también debemos hacerle llegar con el tiempo necesario”.

Precisó, en este marco, que el Ministerio de Educación no entrega el desayuno escolar, sino que es un complemento alimenticio que lo tienen que manejar. Lo han hecho, sin ninguna novedad, en el régimen Costa y lo están haciendo ahora en Sierra-Amazonía. “Nosotros entregamos, sobre todo en las unidades fiscales, un sólido y un líquido. Puede ser una leche de sabores, jugos o leche con cereales; y lo complementamos con una galleta o un producto de sal o de dulce”.

Detalló que los pedidos son hechos de forma mensual en los cuales se determina, de acuerdo a los niños que están registrados en una zona en cuanto a unidades educativas, para que se genere la orden para que lleguen los productos y se entreguen. “Estamos hablando, más o menos, de que cada 15 días llega una nueva dotación de esos recursos. Somos muy claros en que las personas que los reciben son las autoridades o quienes han sido designadas para aquello, revisan que tengamos fechas de caducidad superiores a los 2 o 3 meses y quienes además, tienen un manejo para el almacenamiento”.

“Se realiza un muestreo para ver que cumplan con este tema de fechas de caducidad y, sobre todo, de dónde lo deben guardar. No lo pueden poner en el piso, sino que tendrá que ser en una mesa, con rótulos, cuáles son los productos que se van a repartir primero, etc. Tenemos un manejo con inventario, el cual nos tienen que ir registrando en forma física y digital para poder ver cuáles son los lotes que se entregaron, las cantidades que se manejan y el tipo de producto”, expuso. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com