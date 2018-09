Jorge Glas "jamás hizo negocios" con Ricardo Rivera cuando estaba en función pública, responde Eduardo Franco Loor

Cree que "es totalmente calumnioso" dichos de ex esposa de Rivera Amparo Gómez, exesposa de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, denunció una supuesta red de lavado de activos. Según su abogado, Daniel Frías, tiene en su poder documentación que indicarían que sobre los negocios que "han sido siempre con Jorge Glas desde la Presidencia República con Rivera". De su lado, Eduardo Franco Loor, abogado del ex Segundo Mandatario, calificó al hecho como "totalmente calumnioso".

Gómez, en rueda de prensa, aportó una serie de documentos que serían pruebas de hechos vinculados al delito de lavado de activos que se le sigue a Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glas, ambos sindicados con prisión dentro de la red de corrupción de ODEBRECHT.

“Desde los primeros negocios, en los cuales, ella me indica y me afirma, tenemos documentación que he revisado y que me consta que ella me ha aportado, los negocios que tienen y que han sido siempre con Jorge Glas desde la Presidencia República con Rivera”, mencionó Daniel Frías, abogado de la ex esposa.

Para Eduardo Franco Loor, Procurador Judicial del ex Vicepresidente, la información es falsa.

“Es totalmente calumnioso, es una infamia, toda vez que durante la función pública, Jorge Glas Espinel, como Ministro de Estado y como Vicepresidente Constitucional de la República, nunca, jamás, hizo negocios civiles, mercantiles con Ricardo Rivera, eso está debidamente probado, no se puede probar algo inexistente”, precisó.

Con información de La Hora, Ecuavisa y Ecuadorinmediato

(PAY)