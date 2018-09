"Ley de Solidaridad recaudó US$ 1600 millones, hasta ahora se ha invertido cerca de US$1114 millones", según José Herrera

Aseveró que se sigue trabajando junto con Gobierno Autónomos para viabilizar proyectos Tras el terremoto del abril del 2016, el Gobierno ha manejado un cronograma de reconstrucción en diferentes sitios de la costa del país. José Herrera, secretario técnico de Reconstrucción, se refirió al total de ingresos que contó el Gobierno para esta tarea. "No es verdad que en la Ley de Solidaridad recaudamos US$ 3000 mil millones, recaudados US$ 1600 millones y de esos US$ 1114 millones ya están invertidos"