Como "muy grave" califica Ministra del Interior a visita de Sofía Espín a Diana Falcón

Asambleísta reiteró que acudió a ver a exagente, pero no la presionó, por lo que aseguró que se defenderá de acusaciones en su contra y pedirá pruebas Desde su punto de vista como abogada, la ministra del Interior, María Paula Romo, consideró como "muy grave" la visita en la cárcel, que realizó la asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, a la exagente de inteligencia, Diana Falcón; procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita y secuestro a Fernando Balda. Sin embargo, la parlamentaria recalcó que acudió hasta el centro de privación de libertad como ciudadana, a constatar el estado de una persona que está siendo acusada injustamente en un caso judicial, por lo que se defenderá de lo que han dicho en su contra y pedirá pruebas que demuestren que, supuestamente, presionó a Falcón para que cambie de versión.

“El sistema de cárceles, de centros de rehabilitación, no tiene relación con el Ministerio del Interior. Pero mi opinión como abogada es que si una persona se acerca a tratar de modificar o conversar con un testigo protegido podría estar obstruyendo la justicia, podría estar interfiriendo con un proceso penal”, comentó Romo.

A su criterio, cualquier persona podría verse en medio de esta acusación porque un testigo protegido no puede ser amenazado o abordado por alguien. “Es muy grave porque este es un caso del cual todo el país está pendiente, en el cual, según la Fiscalía General del Estado, estaría implicado, incluso, el Expresidente de la República. Estamos hablando de un delito muy delicado y de una persona que colabora con la justicia, como un testigo protegido”, dijo.

“Entonces, que un funcionario público y una funcionaria de alto rango pretenda modificar la opinión, aparentemente, de este testigo es un caso grave que, incluso, podría acarrear responsabilidad penal, desde mi punto de vista como abogada”, añadió.

Desde la Asamblea Nacional también se pide explicación, por ejemplo, por parte de CREO, según aseveró el legislador Roberto Gómez. Pero Sofía Espín respondió: “Aquí ha pasado de todo, lo hemos visto todo en este Ecuador cuántico, en donde se vive una justicia tomada. No me sorprende nada, en todo caso, que presenten las denuncias y las pruebas de que yo he presionado a alguien. Yo no he presionado a nadie, mi visita ha sido solidaria y humanitaria”.

“El asambleísta que diga eso, que presente las pruebas, que la Ministra del Interior dice eso, que presente las pruebas. Yo espero las pruebas y me defenderé y también iniciaré acciones legales contra lo que están diciendo, que son mentiras porque lo único que saben decir es mentir, difamar e insultar”, ratificó.

Insistió en que lo que hizo fue como ciudadana y solidarizándose con una mujer que ha estado por 6 meses presa de manera ilegal. “Ella solamente cumplía una disposición de su autoridad superior. Está presa sin pruebas y, prácticamente, le han hecho incriminarse para salpicar a otras personas e implicar a otras personas en este caso”. (JPM)

Fuentes: Twitter Telediario/El Universo – Teleamazonas

Ecuadorinmediato.com