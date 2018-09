Ha pasado más de 2 meses y ex vocales del CNE aún no son notificados con cese en sus cargos

"Constitución de la República del Ecuador dice que tiene que haber una debida notificación", aseguró Nubia Villacís Nubia Villacís, ex presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirma haber sido cesada en funciones de manera arbitraria por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). Indica que hasta la fecha, ninguno de los vocales cesados ha recibido la notificación formal sobre su cesación.

El pasado 17 de julio los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición cesaron en funciones de Mauricio Tayupanta, Nubia Villacís, Ana Marcela Paredes, Paúl Salazar y Luz Haro Guanga, quienes en ese entonces formaban el Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, Nubia Villacís informó que a la fecha, ninguno de los ex miembros ha recibido la notificación formal sobre el cese de funciones. “Hasta el día de hoy, 26 de septiembre del 2018, nosotros no hemos sido notificados del cese, y la Constitución de la República del Ecuador dice que tiene que haber una debida notificación (…) La notificación tácita para fines legales eso no existe”, señaló.

En otro tema, Villacís también manifestó su preocupación por la reducción del rubro destinado a los próximos comicios electorales 2019, puesto que la reducción se aplicó sobre el personal. “Esta semana, por ejemplo, el director de la delegación del Guayas llamó al personal, que ellos mismos habían botado cuando ingresaron, para que regresen a trabajar gratis”, indicó

Otro de los problemas que menciona Villacís se refiere a la contratación de personal para el desarrollo de software, lo cual es indispensable para la inscripción de los candidatos, el sistema de escrutinio, el sistema de asignación de escaneo. Según la exfuncionaria, el desarrollo del software respectivo puede tomar entre 8 y 12 meses.

Uno de los cuestionamientos que realiza la exfuncionaria corresponde al número de organizaciones inscritas para votaciones.

“En total tendremos 276 organizaciones habilitadas y lo que ocurrirá es que habrá tantos candidatos que los votantes tendrán poca visibilidad en la papeleta grande. Además el ciudadano no alcanzará a conocer la propuesta de todos los candidatos y primarán, más bien, los partidos fuertes y los candidatos que vayan a la reelección”, señaló.

En lo que respecta a los procesos que lleva a cabo el CPCCS-T, Villacís asegura que existen un sin número de irregularidades que causaran un “embrollo jurídico”.

