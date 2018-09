Carlos de la Torre cree que su censura en Asamblea "es cosa juzgada" y habla de retaliaciones

Ex Ministro de Economía afronta juicio en Poder Legislativo por incumplimiento de funciones Carlos de la Torre, ex Ministro de Economía y Finanzas, y quien enfrentará un juicio político en la Asamblea Nacional, dio a entender que su censa en el Legislativo sería "cosa juzgada". La ex autoridad recalcó 5 razones para sustentar su declaración, entre ellas, habría una retaliación por sus advertencias y críticas al manejo de la economía actual.