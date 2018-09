Diana Salazar: "6000 sujetos obligados, de 13 sectores económicos, deben enviar reportes de sus acciones finacieras"

Afirmó que la UAFE realiza análisis no investigaciones Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), se refirió al trabajo que hace esta entidad desde el 2016. "Nosotros analizamos los reportes, que los cerca de 6000 sujetos obligados, nos envían sobre las actividades financieras. A nosotros nos reportar de 13 sectores de la economía, es así como hacemos los estudios para determinar si existen alertas que ameriten un documento hacia la Fiscalía para que investigue".

“Hemos tratado de estar en contacto con la ciudadanía y tratar de informar del trabajo que se está realizando. La UAFE a partir del 2016 es la unidad técnica encargada de la recopilación de datos que permitan llegar a establecer operaciones injustificadas”. Explicó que esto significa que una persona jurídica, sea una empresa o una persona, ha tenido un comportamiento fuera de su perfil económico.

Comentó que la UAFE basa su accionar en tres ejes: prevención, detección y erradicación. “En esta detección cada mes tenemos 6 mil sujetos obligados que nos reportan operaciones, que son personas que realizan actividades económicas y que por ley están obligados a reportar, estas personas nos informan sean o no inusuales”.

“Nosotros tenemos una sección que se denomina análisis estratégico, nosotros vamos actuando sobre las personas naturales o jurídicas que hayan levantado algún tipo de alerta. Todas estas actividades son públicas. Siempre la UAFE actúa de oficio y realizamos un reporte o no. Son 13 sectores de la economía que nos reportan sus operaciones”.

Recordó que los bancos tienen la obligación de hacer llenar un formulario sobre la licitud de estos fondos. “Todas las actividades se registran. El sistema financiero los sistemas de alerta y control tienen estándares muy altos”. Mencionó que los sujetos obligados no entregan los informes son multados fuertemente.

Sobre el caso de diezmos presentado en la Asamblea Nacional, Salazar explicó que “respecto a los últimos acontecimientos suscitados en la Asamblea, recalcamos que todos los análisis sean o no de asambleístas tienen el carácter de reservado; la UAFE no investiga sino analiza la información remitida a través de los sujetos obligado”. Afirmó que una vez que se hace el análisis y la UAFE decide si enviar un informe o no sobre las personas analizadas.

También aseveró que este trabajo se hace en conjunto con sus pares en otras naciones. “Tenemos la posibilidad de intercambiar información con nuestros pares del mundo, los reportes son enviados a la Fiscalía General del Estado. Esta entidad puede pedir asistencia internacional y solicitar los dineros según el país determinado". (BGV)

Fuente: Radio Quito/ Ecuadorinmediato