"Fui a constatar estado de funcionaria que está siendo acusada injustamente", responde Sofía Espín sobre visita a Diana Falcón (AUDIO)

Audio Septiembre 25 - Sofía Espín



Rechazó acusación de Fernando Balda de, supuestamente, acudir hasta cárcel 4 para "presionar" a procesada: "Yo fui como ciudadana y como asambleísta en amparo de la ley" Tras la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de asociación ilícita y secuestro de Fernando Balda en contra del expresidente de la República, Rafael Correa; el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y los exagentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza; la defensa del político acusó a la asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, de acudir a la cárcel 4 de Quito para "presionar" a Falcón para que, supuestamente, cambie su versión en contra del Exmandatario. La legisladora admitió la visita, pero negó que haya tratado de "chantajear" a la exagente. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, la parlamentaria rechazó las acusaciones y reiteró que fue a constatar el estado de una funcionaria pública que está siendo acusada injustamente en este caso.

“En mi calidad de asambleísta la fue a visitar muy preocupada por su caso. Connotados juristas del Ecuador han hecho comentarios acerca de que ella (Falcón) no está siendo defendida como se merece. La jueza desecha la cooperación eficaz y la rebaja de pena presentada por Fiscalía. Entonces fuimos a ver cómo está, recordemos que es una mujer que está recluida 6 meses sin cometer ningún delito, sino seguir la disposición que le había dado su superior”, comentó.

En ese contexto, explicó la legisladora, la fueron a visitar para constatar su estado. Confirmó que conversó con ella por un corto tiempo (alrededor de 10 a 15 minutos) y cuestionó que Fernando Balda haya dicho que, supuestamente, se le haya ofrecido protección por parte de las Naciones Unidas. “La ONU es un organismo multilateral en el cual nosotros no tenemos ninguna injerencia ni competencia”.

“Estamos preocupados por el caso de la señora Falcón, porque se está violando el debido proceso y acudimos a preguntarle cómo estaba, hasta por solidaridad. Recordemos que como asambleístas es nuestro deber ver este tipo de condiciones. No fuimos a ejercer ninguna presión, eso lo rechazo categóricamente”, refirió.

Pero además, reclamó la acusación hecha por Balda, de quien aseguró, tiene un “amplio prontuario”, con varias denuncias. Criticó además, que las denuncias las haga él y no su abogado. Espín negó que Diego Chimbo, defensa de los exagentes implicados en el caso, haya conocido de su visita aclarando que ella no es parte procesal en el caso.

“Yo fui como ciudadana y como asambleísta en amparo de la ley. Recordemos que yo soy miembro de la Comisión de Fiscalización. En todo caso, nosotros no somos parte procesal, más bien sí nos corresponde ver la seguridad de una funcionaria pública que está siendo implicada injustamente en un proceso que conocemos los ecuatorianos, básicamente, de persecución política en contra del expresidente Rafael Correa”, reprochó.

Felipe Rodríguez, abogado de Balda, indicó que pedirá a la Fiscalía que abra una investigación sobre esta visita por presunto fraude procesal al que se quería inducir mediante ofrecimientos falsos. Ante esto, la asambleísta Espín ratificó no tener miedo a estos anuncios e indagaciones, pero reclamó, una vez más, la persecución política.

“El expresidente Correa está incluido por una delación del señor Chicaiza y no han podido demostrar nada; estamos con un Fiscal encargado, cargo que no consta en la Constitución de la República; estamos con jueces que están siendo evaluados y cuyo pretexto es que están siendo presionados. Pero no tenemos miedo, lo que hemos hecho está dentro de nuestras competencias”, ratificó.

Recalcó además, que estas denuncias vienen de personas como Fernando Balda, quien es un “delincuente” y tiene un sinnúmero de denuncias y miente al Ecuador. En este marco, recordó que la Fiscalía de Colombia inadmitió la acusación presentada por su secuestro en ese país. “En 2016, me parece, este organismo ya se pronunció también y aquí quieren revivir un caso que en Colombia ya se cerró”.

“Esto es parte de la persecución política, para querer inhabilitar al expresidente Correa y querer mantenerlo lejos. Entonces, no les importa nada. Recordemos el principio de NON BIS IN ÍDEM, que no se le puede juzgar a una persona por un mismo caso. Este ya fue sentenciado, por lo que ya no puede ser abordado en Ecuador. Sin embargo, nada les importa, pero yo no tengo ningún temor porque he actuado de acuerdo a mis capacidades como asambleísta y ciudadana”, insistió.

Asimismo, hizo referencia a la serie de denuncias que se han hecho en redes sociales sobre la relación de Felipe Rodríguez con ODEBRECHT, “lo acusan de ser Procurador Síndico de una empresa vinculada a ODEBRECHT. Me parece que es eso lo que él le debería estar respondiendo al país”.

“Sobre esto del presunto fraude procesal, es al señor Felipe Rodríguez a quien se lo debería denunciar por esto porque no tiene pruebas para vincular a Rafael Correa. Pero, por ejemplo, él (Rodríguez) no dice nada sobre la reunión que mantuvo el fiscal Pérez con la otra parte procesal (Raúl Chicaiza), por más de 6 horas. Ahí no pasa nada, nadie dice nada y da vergüenza cómo están violando la ley y la Constitución”, cuestionó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com