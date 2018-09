Pablo Dávila: "Para finales de año CPCCS-T definirá Consejo de la Judicatura y Corte Constitucional definitivos"

Recordó que se empezará con el concurso para designar a nuevo Contralor una vez se terminen otras prioridades Pablo Dávila, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), afirmó que el pleno ha acelerado los procesos para tener para finales de año (dos meses) las nuevas directivas del Consejo de la Judicatura (CJ) y la Corte Constitucional. "Hemos iniciado todos los trámites para que a finales de año tengamos todo el proceso lo más avanzado posible y hemos definido que en dos meses tendríamos ya a las autoridades definitivas"

Se refirió al proceso de evaluación de la Corte Constitucional y el reglamento que se definió para designar a nuevos jueces, “lo que ha pasado es que no ha sido suficientemente clara la forma en la que se va a calificar a los postulantes. Varios personajes creen que esta evaluación es sobre 50 puntos cuando en verdad es sobre 100. Queremos aclarar y quede totalmente transparentado el proceso”.

Dávila comentó que los anteriores miembros de esta entidad en el año 2015 no podrán formar parte del concurso. “Nosotros antes de entrar al proceso de designación, tuvimos una evaluación y hay un elemento clave, es que los porches del 2015 estuvieron viciados por falta de imparcialidad y hubo un tráfico de influencias”.

“Estos procesos no sirven y no se permitirá la participación de quienes estuvieron inmersos en los procesos hace tres años”. Sobre el caso del Consejo de la Judicatura, “nosotros, como todos los ciudadanos, hemos visto, con decepción, lo ocurrido en el Consejo de la Judicatura Transitorio, creíamos que la designación de las personas que se hizo iban a ayudar al proceso de Transición”.

Comentó que en este proceso hay que recordar dos puntos, “el CPCCS-T tan pronto vio que las cosas no dieron resultados, como lo esperábamos, inmediatamente limitó el accionar del CJ-T, para demostrar nuestro compromiso con el proceso de transición, no con las personas, ni entidades”. Recordó que una cefalea es una cosa y tener un órgano limitado es otra, “lo que nosotros hemos hecho es limitar pero finalmente mantener ese órgano y acelerar el proceso de designación”.

Mencionó que está decepcionado por el trabajo del Consejo de la Judicatura Transitorio, “quien hubiera pensado que iba a haber una implosión dentro de esta entidad. Finalmente también somos corresponsables”.

Comentó que el CPCCS-T se ha manejado con “total transparencia”, los procesos de designación, evaluación y transición.

“Lo ideal hubiera sido que desde el día número dos del Consejo de la Judicatura transitorio se haya dado un proceso inmediato de definir el plan de acción. Después encontrar las prioridades y entre esas hubiera salido la evaluación la Corte Constitucional, ahí había el tiempo y las circunstancias para iniciar la evaluación. Pero penosamente no se hizo, ahora con el tiempo y lo que pasó pretender evaluar a la Corte Nacional de Justicia cuando ya no hay las garantías y condiciones técnicas, eso no se va a hacer”.

Dávila afirmó que no se evalúa al Contralor Pablo Celi, “lo que hay que hacer ahora con él es cambiarlo e iniciar inmediatamente el concurso. Hay que recordar que el Contralor estaba en actividades prorrogadas entonces en ese contexto nosotros teníamos que decidir evaluar para hacer el cambio y cuales solo hay que hacer el cambio”.

“Le pido a la ciudadanía que recuerde que en la evaluación teníamos un tiempo. Entonces en la primera fase no teníamos el tiempo para iniciar el concurso de esta entidad. Ya se iniciará el concurso”. Dávila afirmó que las acciones y decisiones que ha realizado el CPCCS-T no responden a cuestiones políticas.

Dávila afirmó que la designación del Consejo definitivo de la Judicatura será en dos meses, “para inicios de diciembre tendremos Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura. Me comprometo que vamos a acelerar lo más rápido posible la reinstitucionalización del país”. (BGV)

Fuente: Majestad/ Ecuadorinmediato