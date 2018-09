Cansancio y brindis "le jugaron una mala pasada", admite Mauricio Rodas sobre video con "copas demás" (VIDEO)

"Es algo que lamento profundamente", añadió El Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio explicaciones sobre el bochornoso momento que vivió en el acto de los Oscar de Turismo hace dos semanas, en donde no se lo ve en sus cabales. "La combinación del cansancio, de no haber dormido y de haber participado del brindis en el evento me pasó una mala jugada", admitió Rodas.