Laudo de La Haya no afectará juicio en Canadá contra Chevron, según abogado de amazónicos

Frente de Defensa Amazónica pide USD$9500 millones a la petrolera Patricio Salazar, abogado del Frente por la Defensa Amazónica en el caso Chevron, manifestó que el laudo arbitral emitido por La Haya no tiene injerencia alguna con el juicio que se llevará a cabo la próxima semana en Canadá contra la petrolera internacional.

Para Patricio Salazar, abogado del Frente Amazónico, es indispensable diferenciar los dos casos que existen en contra de Chevron. Un primer caso corresponde a la demanda Chevron – Estado; y, el segundo es el que llevan a cabo las comunidades del Oriente ecuatoriano contra la petrolera.

Actualmente, el Frente por la Defensa Amazónica se encuentra impulsando un juicio en contra de la transnacional para cobrar USD$9.500 millones de dólares para remediación ambiental y gastos médicos en las comunidades afectadas. Este juicio, según indica Salazar, no tiene nada que ver con el laudo arbitral emitido por La Haya.

“El problema es real y el caso no se trata de millones de dólares y juicios, sino de vidas humanas, personas de carne y hueso que sufrieron la contaminación”, manifestó Salazar, indicando que la lucha de las comunidades no corresponde a daños económicos, sino a daños y afectaciones en personas.

En lo que respecta al caso Chevron – Estado, el jurista señaló el intento de nulidad del dictamen de Lago Agrio, no tiene asidero.

“En Ecuador no se prevé ninguna instancia, no existe ninguna normativa, que permita que una sentencia ejecutoriada, basada en autoridad de cosa juzgada como es el caso de la Corte Nacional y la Corte Constitucional (…) se pueda anular. Es decir, los propios jueces, la judicatura ecuatoriana no tiene la posibilidad de anular un fallo emitido por Corte Nacional, menos aún, podría un tribunal con competencia comercial, abrogarse funciones para resolver a terceros que no son parte del proceso arbitral y después de eso anular una sentencia”, manifestó Salazar.

El jurista, también señaló que los foros en los que ha demandado Chevron al Estado ecuatoriano han sido de tipo comercial y, que,, en definitiva, han tratado de manejar la posibilidad de que se paguen unas indemnizaciones haciendo uso de la cláusula arbitral del tratado bilateral de inversiones.

Los abogados que se encuentran defendiendo a las comunidades amazónicas coinciden en que, bajo la ley internacional, un tratado para proteger inversión no está por sobre los tratados que protegen la vida, el medio ambiente y los derechos humanos.

Salazar dijo que este laudo no tiene relación con el juicio que se llevará a cabo la próxima semana en Canadá, en el que las comunidades amazónicas podrían llegar a cobrar (contra activos de la petrolera) unos USD $9.500 millones.

Para el jurista, el monto que se puede llegar a ganar en Canadá aún sigue siendo un monto mínimo en el que no se determinan valores para indemniza a las personas, puesto que USD$9.500 millones de dólares estarán destinados a reparación ambiental y gastos médicos de las comunidades.

K.V

FUENTE: Pichincha Universal – Ecuador Inmediato – El Universo