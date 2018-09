Asamblea censurará a Carlos de la Torre, cree asambleísta Tanlly Vera

Ex Ministro se enfrentará a juicio político por supuesto incumplimiento de funciones Tanlly Vera, asambleísta por el movimiento Creando Oportunidades (CREO) y una de las proponentes del juicio político en contra del ex Ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, manifestó que es muy probable que la ex autoridad sea censurado por la Asamblea.