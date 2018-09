Cristina Reyes desembarcó avión tras "abusos" de personal de aerolínea en su paso por Miami

Anunció acciones para que estos hechos no se repitan La asambleísta Cristina Reyes relató lo ocurrido durante su paso por el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos. Según dijo, fue "víctima de abusos del personal de la aerolínea American Airlines". A la aeronave, incluso, llegó la Policía y ella, para evitar retrasos en el vuelo, decidió no abordar.

El pasado 21 de septiembre, Reyes denunció que un día antes fue “víctima de los abusos del personal de la aerolínea American Airlines”. A criterio de la legisladora, existió una “actitud beligerante” en el vuelo 927, en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos.

“Previo a abordar el avión, un colaborador de American Airlines me indicó que no podía ingresar con una pequeña bolsa de libros que llevaba en mis manos porque lo consideraban como otra pieza de equipaje, por lo que me dispuse a guardarla en mi maleta de mano”, relató la legisladora.

Tras el hecho, según Reyes, “con una conducta hostil”, el colaborador de la aerolínea estadounidense discutió diciendo que no podía guardarlos y quiso impedir su ingreso al avión.

“Me negué por tratarse de una medida ilegal e injustificada. Frente a esta situación, los pasajeros, muchos de ellos ecuatorianos, rechazaron la actitud de la aerolínea y me mostraron su apoyo”, contó.

Pese al hecho, Reyes logró embarcarse en la aeronave, pero asegura que “continuaron las ofensas y llamaron a la Policía”.

“Cuando los agentes llegaron no entendieron el problema causado por American Airlines, ya que yo me encontraba en la escala de mi viaje por una misión oficial, tras representar al Ecuador como Asambleísta Nacional en Corea del Sur, por una invitación realizada por HWPL. Sin embargo, por respeto a los demás pasajeros y para evitar retrasos en el vuelo preferí desembarcar”, continuó la legisladora ecuatoriana.

“Es común encontrar en las redes sociales muchas denuncias de ciudadanos sobre el maltrato, robos y discriminación que sufren en ciertas aerolíneas y la poca respuesta que reciben de las mismas”, añadió la legisladora en un comunicado que hizo pública en su cuenta en la red social de Twitter.

Dijo que este tipo de situaciones no pueden quedar en la impunidad por lo que anunció que iniciará las acciones correspondientes para que estos abusos no se repitan con otros ciudadanos.

“Agradezco especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, al personal del Consulado de Ecuador en Miami, a la Policía de Estados Unidos que mostraron su cordialidad y apoyo en esta situación”, concluyó.

