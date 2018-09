Caso Balda: "Colombia ya rechazó esta cantinflada. Vamos a ver mañana qué pasa aquí", reacciona Rafael Correa

"¿Quién puede dudar que esta es la mayor y más sucia persecución política de nuestra historia contemporánea?", preguntó Este lunes se conoció que la Fiscalía de Colombia inadmitió la denuncia presentada por Fernando Balda en contra de altos funcionarios colombianos y, además, no se encontró "suficiente motivación" para vincular a la investigación a altos funcionarios de Ecuador. La reacción del ex Presidente de la República, Rafael Correa, vinculado al tema en el país, no se hizo esperar y recalcó: "Colombia ya rechazó esta cantinflada. Vamos a ver mañana qué pasa aquí. Por si se les cae el caso Balda, ya tienen preparado el caso Gabela y 30S", alertó.