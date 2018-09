Fernando Carrión no será candidato para Alcaldía de Quito

Mencionó que la capital vive una crisis multidimensional El arquitecto, Fernando Carrión, que era uno de los posibles nombres para ir a la carrera por el cargo de Alcalde en la capital afirmó que no será candidato. "Esta es una decisión tomada, me parece que las condiciones no son las adecuadas para que una persona como yo, que formo parte de la academia, pueda estar en la contienda electoral".