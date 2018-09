Incendio en Chone consumió 10 viviendas

60 personas quedaron en la calle Cerca de las 17h00 del último sábado 22 de septiembre ocurrió un incendio en la ciudadela La Victoria del cantón Chone, en la vía a Canuto. En total, diez viviendas se consumieron y sesenta personas se quedaron prácticamente en la calle, pues en el sector las casas son de caña y madera, por lo que el fuego se extendió rápido. Más de 30 elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron con varios vehículos tipo motobomba a sofocar el incendio y lucharon para evitar que las llamas se propaguen a otras casas y, junto a la Policía Nacional, pusieron a buen recaudo a los vecinos.

Una de las afectadas, Angélica Napa, de 60 años, dijo que lo perdió todo, ella vivía con tres hijos, su mamá, abuela, esposo y hermana y ahora se quedaron sin nada porque el fuego lo quemó todo.

Deyton Alcívar, alcalde de Chone, visitó el lugar ayer domingo junto a funcionarios municipales. Aclaró que se está coordinando la ayuda para los damnificados a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el área social, jefatura política, MIES, Ministerio de Salud y otras entidades.

Pedro Napa, también perdió su vivienda, manifestó, que el incendio se habría producido por algún cortocircuito, "y como las casitas eran de madera y caña fue presa fácil para el fuego, queremos la ayuda para hacer nuestras casitas, también ropa y comida".

Gina Zambrano Romero, habitante del sitio Pavón de la parroquia Ricaurte, llegó junto a su esposo y dos hijas, con 40 tarrinas con comida.

"No puedo quedarme sin hacer nada por esta gente que lo ha perdido todo, no pude dormir anoche cuando me enteré de esta tragedia y junto a mi esposo dijimos vamos a dar la mano llevándole una tarrinita de comida y aquí estamos, aunque vivimos a más de 30 kilómetros", comentó.

Fuente: El Universo - El Diario