40 contratos de Petroecuador, por US$ 1300 millones, para rehabilitación de refinería serán evaluados

Se evaluará lo ejecutado por Worley Parsons y otros 8 proveedores Según las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos un equipo de especialistas de la empresa pública Espe-Innovativa realizará una revisión y saneamiento a más de 40 contratos que Petroecuador suscribió para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, por un monto que supera los $ 1.300 millones, desde el 2008.

En estos contratos se reitera que 17 de ellos fueron firmados por Carlos Pareja Yannuzzelli, quien cumple tres sentencias de prisión por actos ilegales en las negociaciones contractuales para el proyecto en la refinería.

Del mismo modo, entre los procesos que reportan conflictos y que serán escrutados aparecen los suscritos con multinacionales: cuatro con SK Engineering Construction (SK E & C), por US$ 717,7 millones; diez con Worley Parsons, por US$ 215,6 millones; y tres con KBC Advanced Technologies, por US$ 149,3 millones.Sobre el contrato con Worley Parsons La Contraloría reportó perjuicios económicos para la empresa estatal tras auditar los contratos.

“Los resultados de las evaluaciones técnicas buscan ilustrar el estado de los proyectos, el cumplimiento de estándares internacionales de la industria, la razonabilidad de sus costos y las medidas de mejoramiento que podrían adoptarse, con sus respectivos costos”, señala Petroecuador. (BGV)

Fuente: Expreso/ Ecuadorinmediato