REVELACIÓN: Propuesta de 250 mil empleos de Presidente Lenín Moreno no se cumplió según Raúl Ledesma

Ministro de Trabajo afirmó que "Hubo que reformular y se atrasó el cumplimiento de las ofertas de campaña Una de las propuestas de campaña de Lenín Moreno, actual Presidente de la República fue la generación de 250 mil plazas de empleo en un año. Ante esto el Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, afirmó que no se ha cumplido con esta meta, "aún seguimos trabajando, Hubo que reformular y se atrasó el cumplimiento de las ofertas de campaña".

“Creo que la cifra todavía no se cumple pero estamos haciendo esfuerzos importantes para que Dios mediante el próximo año si se cumplan. No se cumplió este año, no es una excusa es una realidad, porque cuando el presidente era candidato recibió unas cifras económicas de parte del gobierno anterior que no eran “, según Ledesma.

Sobre el tamaño del Estado y las medias de austeridad planteadas por el Gobierno afirmó que “de ese número hay que sacar obviamente las funciones que no son parte del Ejecutivo sobre las cuales nosotros solo podemos exhortar y recomendar sugerencias con respecto al tamaño del Estado, y lo hemos hecho, pero no podemos obligar. Ahora de esos 13 mil, unos 11 mil son del Ejecutivo y de esos, el 90% era salud y educación, personal médico y de maestros momento, se han contratado a más de 13 mil servidores entre mayo del 2017 y enero último”.

También cuestionó las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ya que no incluía en su medición, basada en una encuesta trimestral, el número de contratos laborales reales y los que aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sobre el empleo no adecuado afirmó que en este sector se realizan varias contrataciones temporales. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato