Rusia desmiente que intentara ayudar a Julian Assange a abandonar Embajada de Ecuador en Londres

Según una publicación de diario The Guardian, diplomáticos rusos mantuvieron, en 2017, negociaciones secretas con personas cercanas a fundador de WikiLeaks para ayudarlo a huir de Reino Unido El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha desmentido que diplomáticos rusos intentaran ayudar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a abandonar Reino Unido, tal y como se afirma en un artículo publicado este viernes por The Guardian. En un comunicado publicado en su página web, la Cancillería asegura que "diplomáticos rusos no entraron en contacto con el personal de la Embajada de Ecuador en Londres ni con representantes del Sr. Assange con la idea de facilitar su salida del territorio de Reino Unido".