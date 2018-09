Misión de Observadores Internacionales no pudo ingresar a cárcel 4 para visitar a exvicepresidente Glas

Sin embargo, Ministerio de Justicia aseguró que solicitud de no fue recibida, pero confirmó que la de diputado chileno, Hugo Gutiérrez, fue autorizada como visita extraordinaria Antonio Ingroia, miembro de la Misión de Observadores Internacionales que analiza el proceso judicial en contra del Expresidente de la República, Rafael Correa, por presunta asociación ilícita y secuestro del político Fernando Balda, lamentó que no se los haya dejado ingresar a la cárcel 4, en Quito, para visitar al exvicepresidente Jorge Glas y constatar su estado. Sin embargo, el Ministerio de Justicia informó que su solicitud no fue recibida formalmente, pero confirmó que se dio una autorización al diputado chileno Hugo Gutiérrez como una visita extraordinaria.