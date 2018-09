Angélica Porras: "Por suspensión de CPCCS-T ahora no podemos sancionar a jueces en CJ"

Vocal de la Judicatura afirmó que hay varios casos que están por prescribirse si no se tratan La miembro del Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio, Angélica Porras, afirmó que acatarán la orden del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) de abstenerse de evaluar a jueces. "Pero en esta decisión no se midió el artículo 181.3 de la Constitución ya que no se dice nada en los casos de sanciones, eso incluye la imposibilidad de sancionar a los jueces y hay varios casos que estas por prescribir"