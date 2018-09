"CNE no puede inmiscuirse en asuntos internos de organizaciones políticas, se han vulnerado nuestros derechos", según Ronald Verdesoto

Consejo Nacional Electoral Transitorio decidió no reconocer a directiva de Partido Socialista Ecuatoriano Ronald Verdesoto, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T), la cual desconocía la directiva de este Movimiento. "CNE no puede inmiscuirse en asuntos internos de organizaciones políticas, lo que han resulto es que no se nos reconoce porque hay facciones en el partido y eso no es verdad. Esto pasa cuando se escoge a dedo a vocales de la entidad electoral y no conocen del tema".