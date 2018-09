Premios MBN Ecuador se transforma en festival internacional (AUDIO)

Audio SEPTIEMBRE 20 NEBRASKA CHIRIBOGA - PREMIOS MBN



Entre octubre del 2018 y febrero del 2019 se realizarán diferentes actividades artísticas en Quito Desde el 2006 el premio a la música ecuatoriana, Mis Bandas Nacionales (MBN), ha destacado el trabajo de la industria musical de Ecuador. El próximo 1 de octubre inicia la convocatoria de este 2018 para seleccionar a los participantes de las ocho categorías. Así lo indicó la creadora del evento, Nebraska Chiriboga, y adelantó que la meta de este año es reforzar estos premios con un festival internacional.

"Llegamos al año 12 con un poco de mutación, estamos en un camino de transformación para reconocer el esfuerzo y trabajo de los músicos en el año en curso para las categorías: Mejor Artista, Proyección, Promesa, Revelación, Artista del Año, Permanencia, Alternativo, Cristiano y Mejor Videoclip", dijo Chiriboga.

Resaltó que, "este es el último año que será solo como un evento, nos estamos transformando a un Festival de la Industria Musical Ecuatoriana con una semana de eventos".

Con los nuevos espacios que abrirá el festival, MBN Ecuador refuerza su objetivo de apoyar y promocionar a los artistas ecuatorianos de todos los ritmos y géneros.

"La agenda se mantiene. Desde octubre la convocatoria, en noviembre la votación pública, en diciembre eventos por Fiestas de Quito con los nominados, y en enero empezará la producción del festival. El último día será la entrega de la estatuilla, en una noche de gala con alfombra roja. Entonces habrá una feria, días de eventos, showcase de artistas, la premiación y una fiesta para todos los invitados de esa noche", explicó Nebraska.

Añadió que el festival está programado para que inicie el 24 de enero del 2019.

"La premiación está calificada para el viernes 1 de febrero, el lugar está por confimar por el tema del festival, queremos saber la afluencia de personas y la cartelera definida para que muchos artistas tengan vitrina, y no solo quienes se llevaron un galardón la noche de los premios. Los nominados pueden tener showcase, presentaciones por género: día urbano, día de rock, mujeres en la escena, música clásica, quizás personas que hicieron música en otros años y no han participado", indicó la creadora de los MBN, y asegura que el festival servirá de apoyo para toda la industria musical del país.

"Habrán charlas, talleres, eventos puntuales para promotores y la sorpresa de este año es que se va a reconocer al Mejor Promotor Musical y al Mejor Productor Discográfico. Habrá menciones de honor para el género urbano y además para el influencer ecuatoriano, que será la persona que más trabajo ha hecho en redes sociales, puede ser gente de moda, del espectáculo, un actor, deportistas", acotó.

De esta manera Nebraska y su equipo plantean el Festival de la Industria Musical Ecuatoriana, que tiene como plus la entrega de los Premios MBN.

"Esta gala será el día final, y es como un abono a los días de la feria. El público elegirá qué quiere ver: los shows urbanos, a la gente del rock, conocer a los promotores o a quienes hacen música, y también habrá espacios donde podrán presentar sus ofertas", agregó.

El próximo mes inicia en la ciudad de Quito la serie de eventos que son parte del festival.

"Tenemos cinco puntos importantes este año: el Unplugged que será en octubre, el GLBTI dedicado a quien hace música gay, a la tercera edad en diciembre, y dos eventos con la comunidad, que también son parte de esta industria, y hacen cosas lindas pero no los hemos podido incluir. En este festival abrimos la visión de que todos somos un país, y esta es la industria que queremos que la gente conozca", dijo Chiriboga.

Los artistas que pueden postularse a través del sitio www.mbnecuador.com son aquellos que en el último año elaboraron una producción discográfica de buena calidad.

"Debe ser una canción inédita, no pueden participar con covers, y que haya trabajado en el año del concurso, de enero a octubre del 2018, en más de 21 géneros. En el sitio web pueden elegir la categoría y participar, pero con una canción que haya sido producida, elaborada, trabajada y promocionada en el año del concurso", resaltó.

Para Nebraska cada año es una nueva experiencia por lo nuevo que presentan los músicos. Reconoce que actualmente que ganó fuerza el pop urbano.

"En los últimos dos años he notado un salto en la escena alternativa, que no le pido favor a ningún ritmo internacional. Si escuchas una producción brasilera con alternativa, con algo de Guanaco, Tripulación de Osos, Hombre Pez, y algunos no saben quiénes son porque las radios no les han dado apertura. Pero el nivel musical ha crecido increíblemente porque ahora la gente se prepara, muchos han ido a Berklee en la escuela de Los Ángeles. Aquí la Universidad San Francisco ha crecido en lo musical, otros viajan a España, hay un grupo de ecuatorianos que hace cinco años fueron a estudiar y volvieron renovados, muy preparados, y crearon sus bandas", dijo Chiriboga.

"No digo que con el pop no pasa nada, pero el pop urbano está creciendo en su línea propia. Por ejemplo, Juan Fernando Velasco presentó su nuevo tema y tuvo que cambiar de tendencia, dejó las baladas y ahora se lanza al pop urbano, que es lo que está pasando con la industria y Ecuador tiene que estar en ese nivel", añadió.

Nebraska destacó que uno de los requisitos para que Premios MBN pase a ser un festival, es contar con la presencia de músicos extranjeros.

"Ahora podemos invitar a artistas internacionales. La noche de la gala se mantiene como la premiación para los artistas nacionales y lo que tendremos es presentaciones internacionales que se están pidiendo desde Colombia, Brasil y Argentina, y a la vez tener shows con personas que quieran ser parte. Nos transformamos para poder crecer, y luego llevar a los ganadores de la noche a festivales fuera del país", concluyó.

(FO)

ECUADORINMEDIATO.COM