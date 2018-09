"No hay independencia de la Justicia", reacciona ex Presidente Correa sobre suspensión de evaluación a CNJ

"Ya no guardan ni las formas", reprocha Tras la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) de suspender la evalución que iba a realizar el Consejo de la Judicatura (CJ), retirándoles esa facultad, el ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, criticó que "ya no se guarden ni las formas", precisando que "pese a que evaluación era un nuevo abuso del Consejo de la Judicatura, ¿cómo puede el CPCCS transitorio "disponer" su suspensión?".