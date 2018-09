José Villavicencio: "Trabajadores no somos manipulados, marchamos para que Gobierno rectifique medidas económicas"

FUT se movilizará esta tarde a las 16h00 El Presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) José Villavicencio, se refirió a la marcha de esta tarde por parte de este sector en contra del Gobierno y las medidas económicas. "Aquí no estamos los trabajadores siendo manipulados por nadie somos una organización que pedimos que Gobierno corrija el camino en tema económico".

“Hoy los trabajadores nos aprestamos a cumplir una jornada nacional. Estamos planteando nuestro desacuerdo con las medidas económicas instauradas por el Gobierno. Hemos mostrado nuestra preocupación y en ese marco aspiramos entregar un documento en donde ponemos en consideración nuestras propuestas”.

Aseveró´ que una de estas propuestas está en cobrar las multas y recargos que llegarían a ser US$ 4 mil millones de dólares. “Cobrar a los morosos de nuestro país, los cuales US$ 1500 no están en litigio o en juicio. También queremos eliminar la intermediación petrolera que serían fondos de US$ 480 millones de dólares”.

“No se puede generalizar diciendo que el Estado es un mal administrador y el sector privado es el bueno”. Comentó que el mal manejo de algunas instancias no puede prestar a generalizaciones, “porque si no esto va a llevar a la privatización y nos oponemos a eso. Se pretende hacer ver que solo en el sector privado hay buenos administradores, si son tan buenos, porque no han pagado sus obligaciones con el Estado”.

Sobre la nueva Ley de lucha contra la corrupción, “hoy exigimos a la Asamblea que se ponga a fiscalizar y legislar. Que atienda esta nueva legislación pero que llame a todos los actores para que den sus aportes. Nosotros proponemos el tema de la muerte político-civil. Pero ese pronunciamiento popular se debe ejecutar y cumplirse”.

Asimismo, dijo que las centrales sindicales del FUT están en contra del incremento del precio de la gasolina súper y del diésel industrial. Comentó que este típo de medidas solo generara una “especulación mayor que podría afectar a la economía de los sectores. La idea es que se tomen decisiones acertadas en términos económicos”.

“Nosotros planteamos el tema de recuperar el poder adquisitivo con el incremento de salarios, junto al fortalecimiento de las empresas pequeñas y medianas. Es el momento de fomentar las cooperativas mixtas con el artesano y campesinos. El Estado tiene que garantizar el mercado, sin intermediarios”.

Afirmó que estas propuestas se consideran como viables. “Es fundamental entregar al señor Presidente de la República nuestras propuestas. Hemos resulto ir a la Plaza Grande. Pediremos que el Gobierno rectifique las medidas económicas. Aquí no estamos los trabajadores siendo manipulados por nadie, somos una organización que decimos que se corrija el camino en tema económico”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediiato