Embajador Cristóbal Roldán "le encargó" al cónsul de Filipinas que "arregle" denuncias de trabajadores en Palma de Mallorca (AUDIO)

Según asesora externa de la oficina, cónsul Andrei Escobar la amenazó con llevar su caso ante Rey de España Jenny Gutiérrez, asesora externa del Consulado de Ecuador en Palma de Mallorca, España, contó los momentos que, para ella, han significado acoso laboral por parte del cónsul Andrei Escobar, quien también tiene otras dos denuncias. Gutiérrez, en diálogo con Ecuadorinmediato, comentó que se le exigió aceptar una reducción de su salario, de lo contrario, el caso sería llevado ante el Rey de España. En el afán por negociar, le pidieron que acuda a una reunión con el cónsul honorario de Filipinas en las Islas Baleares, que le explicó que, por pedido del Embajador Cristóbal Roldán, él iba a ser el mediador. "Me sentí despreciada al llegar ahí y ver que no estaba ni el Cónsul ni el Embajador, era una persona totalmente ajena a la oficina, negociando", reprochó.

Gutiérrez ha sido empleada del consulado desde el año 2009 cuando se abrió la oficina. Después, en 2014, hubo una reducción de plantilla y despidieron a Gutiérrez, pagándole una indemnización.

“El problema que tenía este consulado es que es un consulado pequeño, en una isla, y, al ser un trabajo que nadie más podía seguir realizando, a pesar de que el cónsul lo pidió, no hubo manera de quedarme como empleada”, contó.

A partir de ese momento, Gutiérrez trabaja como asesora externa, llevando la misma función cuando laboraba dependiendo del consulado.

“No ha habido ningún problema, nunca, ni con el cónsul que me contrató al principio ni con el que estuve después ni con el que se quedó encargado luego de que salió, es más, tengo cartas de recomendación, de profesionalidad de todos los cónsules que han pasado por aquí.”, reveló.

El pago de la trabajadora ahora se cubre “con la partida de lo que se llevan los consulados, es un presupuesto anual y, en ese presupuesto, se incluía la partida de asesoría, en un principio”.

“A partir del año 2017, se incluyó una nueva partida, que se llama honorarios por contratos civiles de servicios, entonces, estoy con esa partida”, explicó.

La llegada del nuevo cónsul a la oficina ecuatoriana produjo el conflicto con Gutiérrez “desde el mismo día en el que él pisó la oficina”, relata Jenny.

“Él llegó directamente a revisar el presupuesto de la oficina consular y empezó diciéndome que, a su forma de ver, yo ganaba demasiado”, detalló y dijo que, desde ahí, ha sufrido “intimidación constante, dándome a entender que iba a reducir costos en la oficina”.

“Consiguió una reducción de otra empresa informática, que también es un contrato de servicios, consiguió que le redujera el valor y empezó a amenazarme con eso, que la otra empresa ya había rebajado y que yo tenía que hacerle lo mismo”, expresó.

Una de las primeras amenazas, que dice recibió Jenny Gutiérrez, fue la exigencia de la constatación del inventario de bienes a cambio del pago de su sueldo.

“El inventario estaba hecho, precisamente, antes de que se fuera el anterior encargado de la oficina, cada vez que un titular sale de la oficina, hay que traspasar los bienes y el acta; estaba hecha un mes y medio antes, él quiso constatar nuevamente los bienes, se hizo una nueva, la hice yo, estuve dos días haciendo la constatación física de bienes, pero faltaba una parte, que son objetos que están dañados, que se llevan en una bodega aparte”, para lo cual debía contar con la colaboración de los funcionarios del consulado.

“La excusa que me pusieron fue que había personal de vacaciones y que no habían tenido tiempo, no se terminó el inventario por ellos, no por mí, con eso me amenazaron a final de mes para no pagarme”, explicó.

El inventario, finalmente, se concluyó el 30 de junio; pero el pago fue diferido unos días más.

Desde el consulado, además, se le pidió, en un tiempo récord, el detalle pormenorizado de sus labores durante los 9 años pasados.

“Tengo un contrato firmado bajo este presupuesto de contrato de servicios desde el año 2017, me pidió una información, quería saber el detalle de mis funciones, de todo lo que se había hecho, desde el año 2009”, indicó.

Por 4 días redactó la información, “le puse absolutamente todo”, comentó Jenny, al tiempo de manifestar que “esta comunicación él me la envío un día viernes, y el día lunes ya me estaba diciendo que no le había respondido”.

“Le tuve que decir que necesitaba un poco más de tiempo porque lo que me pedía era bastante extenso, se lo entregué al final, pero ahí quedo, no entendí nunca el sentido de pedirme esa información”, sostuvo.

En una reunión con el cónsul, Jenny revela que Escobar le amenazó con llevar el caso ante el Rey de España, lo que fue calificado como “gracioso” por la trabajadora, pues dijo que duda que la autoridad española “le vaya a hacer caso con algo así”.

“Me dijo también que estaba en suelo ecuatoriano y que las leyes en España no tenían nada que hacer porque estoy en suelo ecuatoriano, a lo que le dije que no es así porque mi contrato está firmado bajo la legislación española”, acotó.

Gutiérrez ha dado a conocer de estas situaciones a varias autoridades ecuatorianas de Cancillería, incluso, al propio Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia.

“Nada, absolutamente nadie” le ha respondido a Jenny, comentó.

Tras salir en la opinión pública estos hechos, el Embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, acudió a la oficina consular, pero, según Gutiérrez, no se contactó ni entrevistó con los denunciantes.

“En ningún momento, con ninguno de nosotros tres (denunciantes) ha hablado el Embajador, no ha tomado contacto ni para preguntarnos, tan siquiera, lo que había pasado”, enfatizó.

“El señor Escobar es una persona bastante agresiva, hay un momento, en el que uno le llega a tener miedo, en el momento en que se enfada tira cosas, da golpes en las paredes”, dijo Jenny, quien relató que uno de sus compañeros terminó en urgencias por un ataque de ansiedad.

“No podía respirar, no paraba de llorar, tuvieron que medicarlo para calmarlo, lo derivaron hacia un psiquiatra y le dieron baja (permiso) está tomando ansiolíticos, siendo tratado por un psicólogo para que pueda volver, en algún momento, a trabajar”, sumó.

Al ser consultada en Ecuadorinmediato sobre si el tema ha sido cerrado, como lo dijo el Embajador, Jenny Gutiérrez respondió: “No hemos llegado a ningún acuerdo”.

“Quien me citó a una negociación, como él llamó, es el cónsul honorario de Filipinas en las Islas Baleares, un señor que no tiene absolutamente nada que ver con Ecuador, me dejó claro, en todo momento, que él estaba haciendo una mediación a pedido del Embajador de Ecuador como un favor que le estaba haciendo”, precisó.

A la cita, Jenny acudió con su abogado, “me sentí despreciada al llegar ahí y ver que no estaba ni el Cónsul ni el Embajador, era una persona totalmente ajena a la oficina, negociando”.

“La negociación es que me pagan dos meses y que me vaya sin cobrar nada más, me he visto obligada a volver a poner otra carta, que he vuelto a enviar hoy al Ministro (José Valencia) espero que me den alguna respuesta”, sostuvo.

La espera no será eterna, Jenny espera la próxima semana iniciar las acciones legales ante la justicia española.

